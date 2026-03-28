Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский отметил, что Киев чувствует себя на позиции посредника в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта из-за подхода США и России к... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T23:46+0300

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отметил, что Киев чувствует себя на позиции посредника в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта из-за подхода США и России к выбору места для переговоров, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте", — посетовал глава киевского режима. По его словам, это обусловлено стремлением украинской стороны к трехсторонней встрече. Однако американская делегация не хочет покидать США из-за обострения на Ближнем Востоке, а Россия, как утверждается, готова к переговорам в любом месте, кроме Америки. Ранее Зеленский просил Вашингтон предоставить "четкий график" следующих трехсторонних переговоров по Украине. На прошлой неделе украинская делегация встретилась с представителями США в Майами для обсуждения темы урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал, что Москва не примет участия в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду на временность паузы в трехстороннем формате. С начала года уже прошло три встречи делегаций. Последняя из них была в Женеве 17-18 февраля. По информации источника ПРАЙМ, стороны не подписали никаких документов. Пока нет ясности по месту и времени новых контактов. Как отметил Песков, у США сейчас есть другие приоритеты.

