https://1prime.ru/20260328/zelenskiy-868721781.html

Зеленский сообщил украинцам тревожные новости

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным недостатком дизельного топлива на Украине в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, его слова... | 28.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным недостатком дизельного топлива на Украине в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, его слова сообщает "Страна.ua". "На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране", — заявил глава киевского режима. Зеленский объяснил, что именно с этой целью он отправился на Ближний Восток, чтобы договориться о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от беспилотников. Кроме того, в начале марта украинский специалист и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин сообщил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие недели возможно значительное повышение цен на бензин на Украине. Он указал, что топливо может дорожать на 1–2 гривны (0,02 – 0,04 доллара) еженедельно. С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран. За это время они не прекращают обмениваться ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто соглашение о перемирии, поэтому он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергосистему в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что диалога не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения с целью манипуляции рынками. Накануне в газете New York Times со ссылкой на неназванные источники было отмечено, что Вашингтон якобы предложил Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. Среди прочего, план включал отказ Ирана от ядерной программы и отказ от поддержки прокси-групп в других странах, открытие Ормузского пролива, а также ограничение числа и дальности полёта ракет. Взамен Соединённые Штаты предлагают отмену санкций и поддержку в развитии мирной ядерной программы, в частности на атомной станции "Бушер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, ближний восток, тегеран, владимир зеленский, дональд трамп