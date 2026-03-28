Зеленский устроил перепалку с Рубио из-за Донбасса

Владимир Зеленский отверг обвинения госсекретаря США Марко Рубио в неправдивых заявлениях относительно требований американцев о выводе войск из Донбасса, его... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T23:57+0300

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг обвинения госсекретаря США Марко Рубио в неправдивых заявлениях относительно требований американцев о выводе войск из Донбасса, его слова приводит "Страна.ua". "Я никому не врал. Я сказал <…> Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному", — заявил он. Зеленский отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не будут действовать до завершения конфликта. "Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали нет. Я сказал, что это не будет работать", — пожаловался глава киевского режима. Ранее Рубио назвал ложью утверждения Зеленского о том, что гарантии безопасности для Украины зависят от вывода ВСУ из Донбасса. Госсекретарь добавил, что США пояснили Киеву подход Москвы к вопросам территорий, теперь решение за ним. Рубио также отметил важность для Вашингтона поддержания каналов связи с Москвой, поскольку Россия остается значимой державой с ядерным арсеналом. С начала года делегации России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последняя встреча состоялась в Женеве 17-18 февраля. Согласно источнику ПРАЙМ, стороны не заключали никаких соглашений. Пока нет конкретики по месту и времени новых контактов.

