Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260328/znak-868713275.html
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России
Оператор газопровода "Северный поток 2" смог продлить в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T13:51+0300
2026-03-28T13:51+0300
энергетика
газ
бизнес
германия
дания
швеция
роспатент
ес
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868713119_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_31932c64cb82449967a6e4d68092f58a.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Оператор газопровода "Северный поток 2" смог продлить в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, срок действия исключительного права должен был истечь в декабре 2026 года. Однако оператор газопровода подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до декабря 2036 года. В 2025 году ЕС ввел запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков". Теракты на газопроводах, по итогам которых часть "Северного потока 2" уцелела, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
германия
дания
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868713119_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_83a6fe6554ee9f573950991257769a47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, германия, дания, швеция, роспатент, ес, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ, Роспатент, ЕС, Северный поток - 2
13:51 28.03.2026
 
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России

Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазопровод "Северный поток-2"
Газопровод Северный поток-2 - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Газопровод "Северный поток-2". Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Оператор газопровода "Северный поток 2" смог продлить в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, срок действия исключительного права должен был истечь в декабре 2026 года. Однако оператор газопровода подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до декабря 2036 года.
В 2025 году ЕС ввел запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков". Теракты на газопроводах, по итогам которых часть "Северного потока 2" уцелела, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
 
ЭнергетикаГазБизнесГЕРМАНИЯДАНИЯШВЕЦИЯРоспатентЕССеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала