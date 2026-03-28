Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России - 28.03.2026, ПРАЙМ
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России
Оператор газопровода "Северный поток 2" смог продлить в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T13:51+0300
2026-03-28T13:51+0300
2026-03-28T13:51+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Оператор газопровода "Северный поток 2" смог продлить в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, срок действия исключительного права должен был истечь в декабре 2026 года. Однако оператор газопровода подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение и продлило срок действия знака до декабря 2036 года. В 2025 году ЕС ввел запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков". Теракты на газопроводах, по итогам которых часть "Северного потока 2" уцелела, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
германия
дания
швеция
газ, бизнес, германия, дания, швеция, роспатент, ес, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ, Роспатент, ЕС, Северный поток - 2
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России
Оператор "Северного потока 2" продлил товарный знак в России