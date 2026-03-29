Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260329/alba-868723763.html
Alba оценивает ущерб от атак на ее предприятия в Бахрейне
промышленность
экономика
персидский залив
бахрейн
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868723763.jpg?1774743116
ДОХА, 29 мар - ПРАЙМ. Ведущая мировая компания по производству алюминия Alba оценивает ущерб ее предприятиям в Бахрейне после атак, в результате которых пострадали два ее работника, говорится в заявлении компании. "Компания Alba оценивает масштабы ущерба, нанесенного ее объектам в результате атак, и продолжает уделять основное внимание поддержанию операционной устойчивости и безопасности своих сотрудников", - отмечается в переданном Бахрейнским агентством новостей BNA сообщении. Компания указала, что два ее сотрудника получили ранения средней степени тяжести в результате атак на ее предприятия. Старейшая в регионе Персидского залива компания Alba с годовым объемом производства более 1,623 миллиона метрических тонн алюминия является ведущим мировым алюминиевым заводом с 50-летней историей. Агентство Fars в пятницу передавало об атаках США и Израиля на металлургические заводы в Исфахане и Хузестане, а также на тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. В ответ на это Корпус стражей исламской революции выпустил предупреждение об ответных мерах с перечнем предприятий в странах Персидского залива, которые он планирует атаковать.
Alba оценила ущерб, нанесенный ее предприятиям в Бахрейне после атак

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаПромышленностьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБАХРЕЙНСША
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала