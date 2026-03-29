Alba оценивает ущерб от атак на ее предприятия в Бахрейне

2026-03-29T03:11+0300

ДОХА, 29 мар - ПРАЙМ. Ведущая мировая компания по производству алюминия Alba оценивает ущерб ее предприятиям в Бахрейне после атак, в результате которых пострадали два ее работника, говорится в заявлении компании. "Компания Alba оценивает масштабы ущерба, нанесенного ее объектам в результате атак, и продолжает уделять основное внимание поддержанию операционной устойчивости и безопасности своих сотрудников", - отмечается в переданном Бахрейнским агентством новостей BNA сообщении. Компания указала, что два ее сотрудника получили ранения средней степени тяжести в результате атак на ее предприятия. Старейшая в регионе Персидского залива компания Alba с годовым объемом производства более 1,623 миллиона метрических тонн алюминия является ведущим мировым алюминиевым заводом с 50-летней историей. Агентство Fars в пятницу передавало об атаках США и Израиля на металлургические заводы в Исфахане и Хузестане, а также на тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. В ответ на это Корпус стражей исламской революции выпустил предупреждение об ответных мерах с перечнем предприятий в странах Персидского залива, которые он планирует атаковать.

