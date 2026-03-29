Авиакомпании с 29 марта переходят на летнее расписание

Авиакомпании с 29 марта переходят на летнее расписание - 29.03.2026, ПРАЙМ

Авиакомпании с 29 марта переходят на летнее расписание

Авиаперевозчики с 29 марта переходят на весенне-летнее расписание, в нем появятся новые рейсы по внутренним и зарубежным направлениям, также будет увеличена...

2026-03-29T00:26+0300

2026-03-29T00:26+0300

2026-03-29T00:26+0300

МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Авиаперевозчики с 29 марта переходят на весенне-летнее расписание, в нем появятся новые рейсы по внутренним и зарубежным направлениям, также будет увеличена частота полетов по некоторым маршрутам. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании в 2026 году переходят на летнее расписание 29 марта, оно будет действовать до последней субботы октября 2026 года. Авиакомпании группы "Аэрофлот" в летнем сезоне 2026 года будут выполнять полеты по 302 маршрутам, из которых более 161 – внутренние рейсы. Появятся и новые рейсы: так, пассажиры смогут полететь "Аэрофлотом" из Иркутска в Санья (КНР) и из Краснодара в Анталью (Турция). "Россия" предложит клиентам рейсы из Красноярска в Махачкалу, Санкт-Петербург и Геленджик, а "Победа" - полеты из Москвы в города Узбекистана (Нукус, Термез и Фергану) и Нижневартовск, а также рейс Сочи – Ульяновск. S7 ("Сибирь") также расширит маршрутную сеть в летнем расписании, перевозчик будет летать по 136 направлениям. Авиакомпания запустит новые рейсы из Новосибирска в Сиань, Шанхай и Караганду, из Иркутска в Гуанчжоу, из Москвы в Кызыл, а из Красноярска в Горно-Алтайск, а также возобновит сезонные направления – Новосибирск – Иссык-Куль (Кыргызстан) и Иркутск – Петропавловск-Камчатский. Расширяют сеть направлений в России и зарубежные авиакомпании, об этом рассказали в Росавиации. Новые рейсы появятся у авиакомпаний Air Serbia (Нижний Новгород – Белград), Southwind Airlines (Калининград – Анталья, Краснодар – Анталья и Жуковский – Стамбул), Shirak Avia (Калининград – Ереван) и Red Sea Airlines (Краснодар – Шарм-эш-Шейх). Кроме того, по пяти маршрутам из Ташкента планирует выполнять полеты новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia. Среди зарубежных стран по количеству маршрутов авиакомпаний России лидирует Узбекистан с 67 направлениями, также в топ-5 входят Китай, Турция, Таиланд и Египет, отметили в Росавиации.

иркутск

краснодар

анталья

бизнес, иркутск, краснодар, анталья, аэрофлот, росавиация, southwind airlines