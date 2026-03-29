Коэффициент бонус-малус будет пересчитан 1 апреля - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/bonus-malus-868723548.html
Коэффициент бонус-малус будет пересчитан 1 апреля
Коэффициент бонус-малус будет пересчитан 1 апреля - 29.03.2026, ПРАЙМ
Коэффициент бонус-малус будет пересчитан 1 апреля
Коэффициент бонус-малус, который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя в России, будет пересчитан 1 апреля, рассказал РИА Новости... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T02:26+0300
2026-03-29T02:26+0300
бизнес
россия
общество
евгений уфимцев
российский союз автостраховщиков
рса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868723548.jpg?1774740408
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Коэффициент бонус-малус, который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя в России, будет пересчитан 1 апреля, рассказал РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. "Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадает информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше этот коэффициент", - сказал Уфимцев. Коэффициент пересчитывается автоматически. При этом для аккуратных водителей стоимость ОСАГО снизится, пояснил глава РСА. Минимальное значение коэффициента бонус-малус составляет 0,46 – он присваивается водителям, по вине которых длительное время не происходило ДТП. Для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. Водителям-новичкам при первичном заключении договора ОСАГО присваивается коэффициент 1,17, а при указании нескольких водителей в договоре - самый высокий из всех вписанных в полис.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , евгений уфимцев, российский союз автостраховщиков, рса
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Евгений Уфимцев, Российский союз автостраховщиков, РСА
02:26 29.03.2026
 
Коэффициент бонус-малус будет пересчитан 1 апреля

Глава РСА Уфимцев: коэффициент бонус-малус для каждого водителя будет пересчитан 1 апреля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Коэффициент бонус-малус, который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя в России, будет пересчитан 1 апреля, рассказал РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
"Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадает информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше этот коэффициент", - сказал Уфимцев. Коэффициент пересчитывается автоматически.
При этом для аккуратных водителей стоимость ОСАГО снизится, пояснил глава РСА. Минимальное значение коэффициента бонус-малус составляет 0,46 – он присваивается водителям, по вине которых длительное время не происходило ДТП.
Для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. Водителям-новичкам при первичном заключении договора ОСАГО присваивается коэффициент 1,17, а при указании нескольких водителей в договоре - самый высокий из всех вписанных в полис.
 
БизнесРОССИЯОбществоЕвгений УфимцевРоссийский союз автостраховщиковРСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала