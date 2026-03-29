Ульянов ответил на вопрос о мерах безопасности на АЭС "Бушер" - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/busher-868727932.html
Ульянов ответил на вопрос о мерах безопасности на АЭС "Бушер"
Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T08:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76685/95/766859575_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_f86dd130a54f47a13497606cd62fed48.jpg
ВЕНА, 29 мар - ПРАЙМ. Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Насколько я понимаю, такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат напомнил, что сейчас запланирован очередной этап эвакуации российских сотрудников. "МАГАТЭ здесь ни при чем, это не его задача", - уточнил постпред РФ. В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек. По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции. Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС "Бушер". Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76685/95/766859575_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_2e1fd63eed2fbe4a60a211c7108b49d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Постпред в Вене Ульянов: допмеры безопасности по АЭС "Бушер" с МАГАТЭ не обсуждались

АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 29 мар - ПРАЙМ. Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Насколько я понимаю, такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат напомнил, что сейчас запланирован очередной этап эвакуации российских сотрудников.
"МАГАТЭ здесь ни при чем, это не его задача", - уточнил постпред РФ.
В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек.
По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.
Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС "Бушер". Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала