Ульянов ответил на вопрос о мерах безопасности на АЭС "Бушер"
Ульянов ответил на вопрос о мерах безопасности на АЭС "Бушер" - 29.03.2026, ПРАЙМ
Ульянов ответил на вопрос о мерах безопасности на АЭС "Бушер"
Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T08:49+0300
2026-03-29T08:49+0300
2026-03-29T08:49+0300
ВЕНА, 29 мар - ПРАЙМ. Дополнительные меры безопасности по Бушерской АЭС с МАГАТЭ не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Насколько я понимаю, такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат напомнил, что сейчас запланирован очередной этап эвакуации российских сотрудников. "МАГАТЭ здесь ни при чем, это не его задача", - уточнил постпред РФ. В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек. По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции. Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС "Бушер". Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.
вена
рф
иран
вена, рф, иран, михаил ульянов, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, аэс "бушер", росатом
Вена, РФ, ИРАН, Михаил Ульянов, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, АЭС "Бушер", Росатом
Ульянов ответил на вопрос о мерах безопасности на АЭС "Бушер"
Постпред в Вене Ульянов: допмеры безопасности по АЭС "Бушер" с МАГАТЭ не обсуждались