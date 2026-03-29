https://1prime.ru/20260329/chechnya-868731333.html

Кадыров объявил режим ЧС в Чечне из-за непогоды

Кадыров объявил режим ЧС в Чечне из-за непогоды - 29.03.2026, ПРАЙМ

Кадыров объявил режим ЧС в Чечне из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Чечне из-за неблагоприятных природных явлений, соответствующее распоряжение за подписью главы республики Рамзана Кадырова

2026-03-29T12:25+0300

2026-03-29T12:25+0300

2026-03-29T13:23+0300

происшествия

чечня

рамзан кадыров

погода

непогода

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865538292_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_a98d6d6b4881cedba3f8d8b3baa523cb.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Чечне из-за неблагоприятных природных явлений, соответствующее распоряжение за подписью главы республики Рамзана Кадырова имеется в распоряжении РИА Новости. В Чечне с 28 марта идут сильные дожди и ливень. Из-за непогоды подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. "Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", — говорится в тексте распоряжения.

чечня

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чечня, рамзан кадыров, погода, непогода