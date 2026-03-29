Кадыров объявил режим ЧС в Чечне из-за непогоды
2026-03-29T12:25+0300
ГРОЗНЫЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Чечне из-за неблагоприятных природных явлений, соответствующее распоряжение за подписью главы республики Рамзана Кадырова имеется в распоряжении РИА Новости. В Чечне с 28 марта идут сильные дожди и ливень. Из-за непогоды подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. "Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", — говорится в тексте распоряжения.
