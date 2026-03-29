Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чечне несколько районов остались без электричества из-за непогоды - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/chechnya-868735211.html
В Чечне несколько районов остались без электричества из-за непогоды
2026-03-29T19:29+0300
чечня
грозный
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
https://1prime.ru/20260329/svet-868734478.html
чечня
грозный
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:29 29.03.2026
 
В Чечне несколько районов остались без электричества из-за непогоды

В Чечне несколько районов, Шали и часть Грозного остались без электричества из-за непогоды

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Опоры ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГРОЗНЫЙ, 29 мар - ПРАЙМ. Два района Чечни, город Шали и часть Грозного остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Чеченэнерго".
"В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные районы Грозного, Шали, Надтеречного и Ножай-Юртовского районов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что для ликвидации последствий мобилизованы 27 аварийных бригад, для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 14 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты. Эвакуированы жители поселка Кундухово и села Брагуны в Гудермесском муниципальном районе. По информации министра здравоохранения Чечни Адама Алханова, пострадавших нет.
18:28
 
ЧЕЧНЯГрозный
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала