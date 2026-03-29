В Чечне несколько районов остались без электричества из-за непогоды

Два района Чечни, город Шали и часть Грозного остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Чеченэнерго".

2026-03-29T19:29+0300

ГРОЗНЫЙ, 29 мар - ПРАЙМ. Два района Чечни, город Шали и часть Грозного остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Чеченэнерго". "В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные районы Грозного, Шали, Надтеречного и Ножай-Юртовского районов", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что для ликвидации последствий мобилизованы 27 аварийных бригад, для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 14 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты. Эвакуированы жители поселка Кундухово и села Брагуны в Гудермесском муниципальном районе. По информации министра здравоохранения Чечни Адама Алханова, пострадавших нет.

