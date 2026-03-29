https://1prime.ru/20260329/chekhiya-868735971.html

Власти Чехии обсудят с владельцами сетей АЗС ситуацию с ценами на топливо

2026-03-29T20:12+0300

экономика

чехия

orlen

mol

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Чехии на своем заседании в понедельник рассмотрит вместе с представителями пяти ведущих владельцев сетей автозаправок возможные варианты снижения уровня выручки от продажи бензина и дизтоплива, сообщил в воскресенье в сети Х премьер Чехии Андрей Бабиш. "Думаю, что единственное, что сейчас можно сделать для снижения цен автомобильного топлива, так это ввести потолок на выручку продавцов. Все возможные варианты мы планируем обсудить на заседании правительства в понедельник. На него также приглашены представители пяти ведущих компаний-владельцев сетями заправочных станций в республике, которые владеют 90 процентами рынка", - сообщил чешский премьер. По словам Бабиша, опыт с потолком цен на автотопливо был уже опробован несколько лет назад в Венгрии. В пятницу премьер обратился в сети Х к владельцам двух основных сетей автозаправок, компаниям Orlen и MOL, которые вместе доминируют на чешском рынке, занимая на нем 50-55%, с призывом не злоупотреблять текущей ситуацией с поставками топлива, весьма сложной из-за иранского кризиса. По мнению Бабиша, цена в 51,90 кроны (около 2,5 доллара – ред.) за один литр дизельного топлива – "это возмутительно". При этом премьер добавил, что уже давно ходят разговоры о подозрениях в существовании картеля сетей заправок на автомагистралях и главных дорогах страны. Бабиш также выразил надежду, что антимонопольное ведомство республики примет необходимые меры. "Я рад, что это действует. Основные игроки на рынке автотоплива снизили с пятницы цены с 51.90 до 49.90 (примерно с 2,5 до 2,3 доллара)", - сообщил в воскресенье премьер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

