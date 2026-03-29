Власти Чехии обсудят с владельцами сетей АЗС ситуацию с ценами на топливо - 29.03.2026, ПРАЙМ
Власти Чехии обсудят с владельцами сетей АЗС ситуацию с ценами на топливо
Власти Чехии обсудят с владельцами сетей АЗС ситуацию с ценами на топливо - 29.03.2026, ПРАЙМ
Власти Чехии обсудят с владельцами сетей АЗС ситуацию с ценами на топливо
Правительство Чехии на своем заседании в понедельник рассмотрит вместе с представителями пяти ведущих владельцев сетей автозаправок возможные варианты снижения... | 29.03.2026, ПРАЙМ
ПРАГА, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Чехии на своем заседании в понедельник рассмотрит вместе с представителями пяти ведущих владельцев сетей автозаправок возможные варианты снижения уровня выручки от продажи бензина и дизтоплива, сообщил в воскресенье в сети Х премьер Чехии Андрей Бабиш. "Думаю, что единственное, что сейчас можно сделать для снижения цен автомобильного топлива, так это ввести потолок на выручку продавцов. Все возможные варианты мы планируем обсудить на заседании правительства в понедельник. На него также приглашены представители пяти ведущих компаний-владельцев сетями заправочных станций в республике, которые владеют 90 процентами рынка", - сообщил чешский премьер. По словам Бабиша, опыт с потолком цен на автотопливо был уже опробован несколько лет назад в Венгрии. В пятницу премьер обратился в сети Х к владельцам двух основных сетей автозаправок, компаниям Orlen и MOL, которые вместе доминируют на чешском рынке, занимая на нем 50-55%, с призывом не злоупотреблять текущей ситуацией с поставками топлива, весьма сложной из-за иранского кризиса. По мнению Бабиша, цена в 51,90 кроны (около 2,5 доллара – ред.) за один литр дизельного топлива – "это возмутительно". При этом премьер добавил, что уже давно ходят разговоры о подозрениях в существовании картеля сетей заправок на автомагистралях и главных дорогах страны. Бабиш также выразил надежду, что антимонопольное ведомство республики примет необходимые меры. "Я рад, что это действует. Основные игроки на рынке автотоплива снизили с пятницы цены с 51.90 до 49.90 (примерно с 2,5 до 2,3 доллара)", - сообщил в воскресенье премьер.
20:12 29.03.2026
 
Власти Чехии обсудят с владельцами сетей АЗС ситуацию с ценами на топливо

Бабиш: Кабмин Чехии рассмотрит с владельцами сетей заправок ситуацию с ценами на топливо

ПРАГА, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Чехии на своем заседании в понедельник рассмотрит вместе с представителями пяти ведущих владельцев сетей автозаправок возможные варианты снижения уровня выручки от продажи бензина и дизтоплива, сообщил в воскресенье в сети Х премьер Чехии Андрей Бабиш.
"Думаю, что единственное, что сейчас можно сделать для снижения цен автомобильного топлива, так это ввести потолок на выручку продавцов. Все возможные варианты мы планируем обсудить на заседании правительства в понедельник. На него также приглашены представители пяти ведущих компаний-владельцев сетями заправочных станций в республике, которые владеют 90 процентами рынка", - сообщил чешский премьер.
По словам Бабиша, опыт с потолком цен на автотопливо был уже опробован несколько лет назад в Венгрии.
В пятницу премьер обратился в сети Х к владельцам двух основных сетей автозаправок, компаниям Orlen и MOL, которые вместе доминируют на чешском рынке, занимая на нем 50-55%, с призывом не злоупотреблять текущей ситуацией с поставками топлива, весьма сложной из-за иранского кризиса. По мнению Бабиша, цена в 51,90 кроны (около 2,5 доллара – ред.) за один литр дизельного топлива – "это возмутительно". При этом премьер добавил, что уже давно ходят разговоры о подозрениях в существовании картеля сетей заправок на автомагистралях и главных дорогах страны. Бабиш также выразил надежду, что антимонопольное ведомство республики примет необходимые меры.
"Я рад, что это действует. Основные игроки на рынке автотоплива снизили с пятницы цены с 51.90 до 49.90 (примерно с 2,5 до 2,3 доллара)", - сообщил в воскресенье премьер.
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Сейм Польши принял несколько законов для снижения цен на топливо
27 марта, 14:41
 
