https://1prime.ru/20260329/dagestan-868722209.html

В Дагестане объем осадков превысил 50 миллиметров

В Дагестане объем осадков превысил 50 миллиметров - 29.03.2026, ПРАЙМ

В Дагестане объем осадков превысил 50 миллиметров

Объем осадков в некоторых районах Дагестана превышает 50 миллиметров, что соответствует антирекордам за многие последние годы, сообщил глава региона Сергей... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T00:02+0300

2026-03-29T00:02+0300

2026-03-29T00:02+0300

энергетика

экономика

россия

дагестан

махачкала

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868722209.jpg?1774731743

МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем осадков в некоторых районах Дагестана превышает 50 миллиметров, что соответствует антирекордам за многие последние годы, сообщил глава региона Сергей Меликов. По словам главы республики, ситуация с непогодой усугубляется метелями и снежными завалами в ряде районов, в том числе сходом снежных масс с горных вершин. "Объем осадков, которые выпадают на почву на территории Дагестана, в ряде районов превышает 50 миллиметров. Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы", - сказал Меликов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До 30 марта на всей территории республики ввели режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе объявили чрезвычайную ситуацию, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек.

дагестан

махачкала

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дагестан, махачкала, мчс