В Дагестане объем осадков превысил 50 миллиметров - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Дагестане объем осадков превысил 50 миллиметров - 29.03.2026, ПРАЙМ
00:02 29.03.2026
 
В Дагестане объем осадков превысил 50 миллиметров

Меликов: объем осадков в ряде районов Дагестана превысил 50 миллиметров

МАХАЧКАЛА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем осадков в некоторых районах Дагестана превышает 50 миллиметров, что соответствует антирекордам за многие последние годы, сообщил глава региона Сергей Меликов.
По словам главы республики, ситуация с непогодой усугубляется метелями и снежными завалами в ряде районов, в том числе сходом снежных масс с горных вершин.
"Объем осадков, которые выпадают на почву на территории Дагестана, в ряде районов превышает 50 миллиметров. Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы", - сказал Меликов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До 30 марта на всей территории республики ввели режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе объявили чрезвычайную ситуацию, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек.
 
