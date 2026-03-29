В Дагестане восстановили электроснабжение 70 процентов потребителей - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Дагестане восстановили электроснабжение 70 процентов потребителей
Энергетики восстановили электроснабжение 70% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщает "Дагэнерго". | 29.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика, Дагестан, Махачкала, РОССИЯ
12:17 29.03.2026 (обновлено: 14:06 29.03.2026)
 
В Дагестане восстановили электроснабжение 70 процентов потребителей

"Дагэнерго": в Дагестане восстановили электроснабжение 70% ранее обесточенных потребителей

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение 70% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщает "Дагэнерго".
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельникав регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
"Энергетики "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей. Возобновлена подача электроэнергии части потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Дагэнерго".
В компании отметили, что работы по ликвидации последствий стихии в оставшихся районах продолжаются в круглосуточном режиме. Над устранением последствий осадков работают 112 бригад: 340 специалистов и 115 единиц техники.
 
