Глава Дагестана высоко оценил работу энергетиков в условиях ЧС
Глава Дагестана высоко оценил работу энергетиков в условиях ЧС - 29.03.2026, ПРАЙМ
Глава Дагестана высоко оценил работу энергетиков в условиях ЧС
Глава Дагестана Сергей Меликов высоко оценил работу энергетиков, проводящих восстановительные работы в условиях чрезвычайной ситуации и под проливным дождем, и... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T15:15+0300
2026-03-29T15:15+0300
2026-03-29T15:25+0300
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов высоко оценил работу энергетиков, проводящих восстановительные работы в условиях чрезвычайной ситуации и под проливным дождем, и сообщил, что они будут поощрены соответствующим образом. "Вчера энергетики под проливным дождем, при ветре, который доходил до 25 метров в секунду, иногда в тех условиях, когда они даже не успели собрать и получить должную экипировку, выполняли работу для того, чтобы подключить свет, прежде всего для выполнения аварийных работ и для подачи его в дома населения", - рассказал Меликов журналистам. Как подчеркнул глава Дагестана, энергетики будут поощрены. "Всем хочу высказать благодарность. Когда мы закончим уже с этим (с устранением последствий непогоды - ред.), я попрошу наших "отрасляков", чтобы они подали предложения, и мы, в том числе через указы, через распоряжения, через другие виды, которые определяют меры по благодарностям этим людям, меры поощрения, реализовали", - сказал Меликов. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
дагестан
махачкала
газ, дагестан, махачкала, сергей меликов
Происшествия, Газ, Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов
Глава Дагестана высоко оценил работу энергетиков в условиях ЧС
Меликов: энергетики, проводящие восстановительные работы в условиях ЧС, будут поощрены
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов высоко оценил работу энергетиков, проводящих восстановительные работы в условиях чрезвычайной ситуации и под проливным дождем, и сообщил, что они будут поощрены соответствующим образом.
"Вчера энергетики под проливным дождем, при ветре, который доходил до 25 метров в секунду, иногда в тех условиях, когда они даже не успели собрать и получить должную экипировку, выполняли работу для того, чтобы подключить свет, прежде всего для выполнения аварийных работ и для подачи его в дома населения", - рассказал Меликов журналистам.
Как подчеркнул глава Дагестана
, энергетики будут поощрены.
"Всем хочу высказать благодарность. Когда мы закончим уже с этим (с устранением последствий непогоды - ред.), я попрошу наших "отрасляков", чтобы они подали предложения, и мы, в том числе через указы, через распоряжения, через другие виды, которые определяют меры по благодарностям этим людям, меры поощрения, реализовали", - сказал Меликов.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале
и Хасавюртовском районе республики.