Меликов рассказал, почему энергетики пока не могут работать в Дагестане

2026-03-29T16:47+0300

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Бригады энергетиков из-за снега и камнепадов пока не могут добраться в горные районы Дагестана для проведения восстановительных работ, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Горные районы: у нас аварийные бригады готовы выехать туда восстановить электроэнергию, но сход снега, камнепады не дают возможность добраться до этих высокогорных районов, поэтому необходима была корректировка с работой самих муниципалитетов и минтранса", - сказал Меликов журналистам. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.

