В Дагестане из-за обильных дождей пострадали посевы и плантации
2026-03-29T16:53+0300
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Обильные дожди в Дагестане привели к размыванию рисовых чеков, пострадали посевы, овощные и ягодные плантации, некоторые сады оказались затоплены, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики. "Стихия нанесла определенный удар по сельскому хозяйству. Осадки и иловые наносы привели к размыванию рисовых чеков на севере республики… Подтопления овощных культур: пострадали посевы и овощные плантации в отдельных хозяйствах, их буквально размыло потоками воды. Урон садоводству: есть сломанные деревья, некоторые сады оказались в метровом слое воды", - рассказали в министерстве. Повреждения получили и ягодные плантации: нанесен урон теплицам с посадками клубники, которые оказались под слоем воды и ила. Отмечается, что обеспокоенность вызывает и ухудшение состояния дренажной системы - каналы для водоотведения оказались забиты иловыми наносами, что блокирует естественный отток воды. Как рассказали в ведомстве, сейчас на местах мобилизована спецтехника. Бульдозеры и экскаваторы прокладывают отводные каналы для принудительного оттока воды с полей, садов и виноградников. Задача - максимально быстро освободить участки от воды и иловых масс, чтобы минимизировать потери и спасти урожай. В зонах отгонного животноводства организованы круглосуточные дежурства, поголовье скота увели от пойм рек.
