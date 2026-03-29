В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260329/dagestan-868737416.html
В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей
В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей
Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T22:30+0300
2026-03-29T22:35+0300
происшествия
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона. "Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны", - говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале.В министерстве отметили, что пик отключений был зафиксирован в субботу в 16.00 — тогда технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 иск воскресения отключенными остаются четыре линии электропередачи.Также в ведомстве рассказали, что две из трех ключевых подстанций Махачкалы — "Махачкала-110" и "Восточная" — работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу — сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции — вторая половина дня 30 марта, добавили в министерстве.В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
https://1prime.ru/20260329/makhachkala-868736601.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_7aeb05d56675b5195fa3c9d0fc93ee7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дагестан
Происшествия, Дагестан
22:30 29.03.2026 (обновлено: 22:35 29.03.2026)
 
В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей

В Дагестане восстановили электроснабжение у более 90% ранее обесточенных потребителей

© РИА Новости . Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Линии электропередач . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона.
"Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны", - говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале.
В министерстве отметили, что пик отключений был зафиксирован в субботу в 16.00 — тогда технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 иск воскресения отключенными остаются четыре линии электропередачи.
Также в ведомстве рассказали, что две из трех ключевых подстанций Махачкалы — "Махачкала-110" и "Восточная" — работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу — сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции — вторая половина дня 30 марта, добавили в министерстве.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
21:13
 
ПроисшествияДагестан
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала