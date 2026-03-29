https://1prime.ru/20260329/dagestan-868737416.html

В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей

Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона.

2026-03-29T22:30+0300

происшествия

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона. "Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны", - говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале.В министерстве отметили, что пик отключений был зафиксирован в субботу в 16.00 — тогда технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 иск воскресения отключенными остаются четыре линии электропередачи.Также в ведомстве рассказали, что две из трех ключевых подстанций Махачкалы — "Махачкала-110" и "Восточная" — работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу — сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции — вторая половина дня 30 марта, добавили в министерстве.В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

