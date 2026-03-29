Когда и за что могут снести загородный дом - 29.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260329/dom-868659098.html
Когда и за что могут снести загородный дом
Когда и за что могут снести загородный дом
недвижимость
бизнес
общество
росреестр
03:03 29.03.2026
 
Когда и за что могут снести загородный дом

Яковлева: загородный дом могут снести, если признают незаконной постройкой

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владельцы загородной недвижимости рискуют в один момент остаться без дома — если строение признают самовольной постройкой. О том, при каких условиях это возможно и как защитить свое имущество, агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Такой риск возникает в нескольких случаях: если на дом не оформлены документы, если он построен в месте, где строительство запрещено, или если при возведении были допущены серьезные нарушения градостроительных норм. В этих случаях суд может признать постройку самовольной и обязать владельца снести ее за свой счет.
"Узнать о незаконно построенном доме муниципальные власти могут после жалобы соседей или любого другого лица, а также с помощью снимков со спутников и беспилотников, которые облетают местность. Далее собранную информацию сравнивают со сведениями о недвижимости в Росреестре", — пояснила адвокат.
Если незарегистрированный дом захотят изъять для государственных или муниципальных нужд, например, построить дорогу, проходящую через земельный участок, то владелец такого дома не сможет получить полагающуюся ему по закону компенсацию.
Оформить права на дом можно в упрощенном порядке — в рамках так называемой дачной амнистии, срок действия которой продлен до 1 марта 2031 года. Пока действует этот механизм, владельцам загородной недвижимости стоит позаботиться о легализации строений, чтобы избежать риска сноса и потери имущества, заключила Яковлева.
 
