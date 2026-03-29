Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на поход в театр

Россияне тратят примерно 2060 рублей на поход в театр, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T07:46+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россияне тратят примерно 2060 рублей на поход в театр, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "За 1 января-15 марта средний чек в РФ составил 2055 рублей, на 11% выше, чем в 2025 году", - выяснили аналитики. Также покупать билеты в театр россияне стали на 8% чаще за отчетный период. Если же анализировать траты москвичей на поход в театр, то средний чек составляет 3940 рублей. Число покупок выросло на 15% в годовом выражении. "В прошлом и текущем году наблюдается растущий интерес граждан к культурному досугу. Тому способствуют в том числе обновление репертуара, маркетинговые активности, удобство онлайн-заказа билетов", - рассказали эксперты.

