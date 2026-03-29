https://1prime.ru/20260329/elektroseti-868729389.html
На юге России построят электросети для систем накопления энергии
На юге России построят электросети для систем накопления энергии - 29.03.2026, ПРАЙМ
На юге России построят электросети для систем накопления энергии
Правительство РФ включило строительство электросетей для подключения систем накопления энергии на юге РФ в комплексный план модернизации магистральной... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T10:04+0300
2026-03-29T10:04+0300
2026-03-29T10:04+0300
энергетика
россия
рф
кубань
краснодарский край
андрей рюмин
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864963820_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eff7040c5141004e707d779c963b936b.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ включило строительство электросетей для подключения систем накопления энергии на юге РФ в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, сообщили в кабмине. "Мероприятия по строительству электросетевых объектов, необходимых для надёжного энергоснабжения жителей Краснодарского края и Крымского полуострова, включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано. Речь идёт о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Кубани и Крыма", - сказано в сообщении.Решение об установке накопителей энергии было принято в 2025 году. Оно позволит сохранить надёжное и бесперебойное электроснабжение при растущем потреблении электроэнергии в этих регионах, добавили в правительстве. Строительством систем накопления энергии (СНЭ) мощностью 100 МВт в Крыму и мощностью 250 МВт на Кубани занимаются "Россети", проект планируется закончить до 1 июля. Ранее в марте глава компании Андрей Рюмин сообщал, что работа идет по графику.
рф
кубань
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864963820_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_7c1df57d3c75f26d7644494c6f01018a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, кубань, краснодарский край, андрей рюмин, россети
Энергетика, РОССИЯ, РФ, КУБАНЬ, Краснодарский край, Андрей Рюмин, Россети
На юге России построят электросети для систем накопления энергии
Правительство включило строительство электросетей на юге в комплексный план модернизации