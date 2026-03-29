На юге России построят электросети для систем накопления энергии

На юге России построят электросети для систем накопления энергии - 29.03.2026, ПРАЙМ

На юге России построят электросети для систем накопления энергии

Правительство РФ включило строительство электросетей для подключения систем накопления энергии на юге РФ в комплексный план модернизации магистральной... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T10:04+0300

2026-03-29T10:04+0300

2026-03-29T10:04+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ включило строительство электросетей для подключения систем накопления энергии на юге РФ в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, сообщили в кабмине. "Мероприятия по строительству электросетевых объектов, необходимых для надёжного энергоснабжения жителей Краснодарского края и Крымского полуострова, включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано. Речь идёт о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Кубани и Крыма", - сказано в сообщении.Решение об установке накопителей энергии было принято в 2025 году. Оно позволит сохранить надёжное и бесперебойное электроснабжение при растущем потреблении электроэнергии в этих регионах, добавили в правительстве. Строительством систем накопления энергии (СНЭ) мощностью 100 МВт в Крыму и мощностью 250 МВт на Кубани занимаются "Россети", проект планируется закончить до 1 июля. Ранее в марте глава компании Андрей Рюмин сообщал, что работа идет по графику.

рф

кубань

краснодарский край

россия, рф, кубань, краснодарский край, андрей рюмин, россети