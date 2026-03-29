https://1prime.ru/20260329/finlyandiya-868739673.html
"Мы этого не забудем". В Финляндии возмутились из-за выходки Киева
"Мы этого не забудем". В Финляндии возмутились из-за выходки Киева - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Мы этого не забудем". В Финляндии возмутились из-за выходки Киева
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X подверг критике финские власти после инцидента с падением украинских беспилотников. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T23:36+0300
2026-03-29T23:36+0300
2026-03-29T23:36+0300
прибалтика
финляндия
дмитрий песков
нато
ес
всу
латвия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X подверг критике финские власти после инцидента с падением украинских беспилотников."А теперь вопрос к вам, наши "лидеры"-предатели. Вы заигрываете с безопасностью нашей страны. <…> Финны запомнят это и не простят", —написал он.По его словам, если подтвердится использование воздушного пространства стран Прибалтики для атак ВСУ на Россию, это может быть расценено как "акт войны" и государственная измена.Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что на территории Финляндии, вероятно, упали украинские беспилотники, назвав произошедшее нарушением суверенитета.По данным полиции региона Западная Уусимаа, еще один неопознанный дрон приземлился на лед в районе Хаукилахти города Эспоо, место происшествия оцеплено.О подобных инцидентах ранее сообщали также в Латвии и Литве. Как отмечал Дмитрий Песков, Киев может использовать страны ЕС и НАТО для пролета беспилотников.
прибалтика
финляндия
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, финляндия, дмитрий песков, нато, ес, всу, латвия
Прибалтика, ФИНЛЯНДИЯ, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС, ВСУ, ЛАТВИЯ
"Мы этого не забудем". В Финляндии возмутились из-за выходки Киева
Малинен раскритиковал финские власти после инцидента с украинскими дронами