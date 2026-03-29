https://1prime.ru/20260329/finlyandiya-868739673.html

"Мы этого не забудем". В Финляндии возмутились из-за выходки Киева

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X подверг критике финские власти после инцидента с падением украинских беспилотников.

2026-03-29T23:36+0300

прибалтика

финляндия

дмитрий песков

нато

ес

всу

латвия

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X подверг критике финские власти после инцидента с падением украинских беспилотников."А теперь вопрос к вам, наши "лидеры"-предатели. Вы заигрываете с безопасностью нашей страны. <…> Финны запомнят это и не простят", —написал он.По его словам, если подтвердится использование воздушного пространства стран Прибалтики для атак ВСУ на Россию, это может быть расценено как "акт войны" и государственная измена.Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что на территории Финляндии, вероятно, упали украинские беспилотники, назвав произошедшее нарушением суверенитета.По данным полиции региона Западная Уусимаа, еще один неопознанный дрон приземлился на лед в районе Хаукилахти города Эспоо, место происшествия оцеплено.О подобных инцидентах ранее сообщали также в Латвии и Литве. Как отмечал Дмитрий Песков, Киев может использовать страны ЕС и НАТО для пролета беспилотников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

