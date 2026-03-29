ФНС заблокирует счета россиянам, не задекларировавшим доходы за 2025 год

2026-03-29T03:48+0300

финансы

экономика

россия

фнс россии

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России после 20 мая начнет блокировать счета россиянам, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, рассказала РИА Новости юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через 3 года", - сказала Мучараева. Юрист напомнила, в каких случаях надо декларировать доходы самостоятельно: если вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли сумму от 4000 рублей в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Она уточнила, что помимо физических лиц, сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и ряд других лиц. Если саму декларацию надо сдать до 30 апреля 2026 года, то оплатить налог, исчисленный в декларации, можно до 15 июля 2026 года, напомнила Мучараева. "Если вы опоздали с подачей декларации и вам заблокировали счета, то ограничения по счетам будут сняты, как только вы предоставите декларацию", - сказала юрист. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности. Кроме того, решение о приостановлении операций, принятое налоговым органом можно обжаловать в административном, а затем и в судебном порядке, уточнила она.

