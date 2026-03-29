ФНС заблокирует счета россиянам, не задекларировавшим доходы за 2025 год - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260329/fns-868724230.html
ФНС заблокирует счета россиянам, не задекларировавшим доходы за 2025 год
финансы
экономика
россия
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868724230.jpg?1774745290
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России после 20 мая начнет блокировать счета россиянам, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, рассказала РИА Новости юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через 3 года", - сказала Мучараева. Юрист напомнила, в каких случаях надо декларировать доходы самостоятельно: если вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли сумму от 4000 рублей в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Она уточнила, что помимо физических лиц, сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и ряд других лиц. Если саму декларацию надо сдать до 30 апреля 2026 года, то оплатить налог, исчисленный в декларации, можно до 15 июля 2026 года, напомнила Мучараева. "Если вы опоздали с подачей декларации и вам заблокировали счета, то ограничения по счетам будут сняты, как только вы предоставите декларацию", - сказала юрист. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности. Кроме того, решение о приостановлении операций, принятое налоговым органом можно обжаловать в административном, а затем и в судебном порядке, уточнила она.
Юрист Мучараева: ФНС заблокирует счета россиянам, не задекларировавшим доходы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаФинансыРОССИЯФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала