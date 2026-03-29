ФНС разъяснила, кого может затронуть блокировка счетов
ФНС разъяснила, кого может затронуть блокировка счетов за непредоставление налоговой декларации: эта мера касается не всех физлиц, обязанных декларировать... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T18:44+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ФНС разъяснила, кого может затронуть блокировка счетов за непредоставление налоговой декларации: эта мера касается не всех физлиц, обязанных декларировать доход, а только тех, которые занимаются частной практикой или предпринимательской деятельностью, говорится в сообщении ведомства в канале Мах. "Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода. Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на: организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные выше налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока. "При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию", - прочеркивает служба. Срок подачи налоговых деклараций для физлиц в 2026 году истекает 30 апреля. Подать декларацию необходимо, если продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения, получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, сдано имущество в аренду, получены доходы от зарубежных источников. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.
https://1prime.ru/20260325/maynery-868606726.html
Майнеры криптовалют впервые представят налоговые декларации о доходах