https://1prime.ru/20260329/govoruhin-868722593.html

Станислав Сергеевич Говорухин. Биографическая справка

Станислав Сергеевич Говорухин. Биографическая справка - 29.03.2026, ПРАЙМ

Станислав Сергеевич Говорухин. Биографическая справка

Девяносто лет назад родился кинорежиссер, актер, народный артист России Станислав Говорухин (1936-2018). | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T00:47+0300

2026-03-29T00:47+0300

2026-03-29T00:47+0300

общество

рф

пермский край

франция

федор бондарчук

владимир путин

единая россия

госдума

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868722593.jpg?1774734452

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девяносто лет назад родился кинорежиссер, актер, народный артист России Станислав Говорухин (1936-2018). Ниже приводится биографическая справка. Кинорежиссер, актер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 году в городе Березники Пермской области (ныне Пермский край). Его отец происходил из донских казаков, в 1938 году был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, в том же году погиб в сталинских лагерях. Станислава Говорухина и его старшую сестру воспитывала мать. Детство будущего кинорежиссера было тяжелое, семья жила в бедности. Но несмотря на все трудности, Говорухин хорошо учился в школе. С детства любил ходить в походы, заниматься спортом, поэтому поступил на геологический факультет Казанского университета, который окончил в 1958 году. Еще во время учебы в университете Говорухин понял, что выбранная профессия ему не подходит, и решил заняться литературным творчеством: присоединился к редакции студенческой газеты, где публиковал статьи и интервью. В 1959 году, через год после окончания университета, он устроился работать на недавно созданную Казанскую телевизионную студию. Этот опыт помог ему в 1961 году поступить во ВГИК на режиссерский факультет. Учился в мастерской Якова Сегеля. Говорухин был в числе лучших студентов курса. В 1964 году он снял свой первый фильм – короткометражную ленту "Аптекарша" по мотивам чеховских рассказов, за которую получил отличную оценку на экзамене. Его следующей работой стал дипломный проект – фильм "Тетя Катя". В 1966 году Станислав Говорухин окончил институт с красным дипломом. С 1966 по 1988 год работал на Одесской студии художественных фильмов, затем – на "Мосфильме" (1988-1993). Являлся художественным руководителем киностудии "Вертикаль" киноконцерна "Мосфильм". В 1967 году вместе с бывшим однокурсником Борисом Дуровым Говорухин выпустил фильм "Вертикаль", главную роль в котором исполнил Владимир Высоцкий. За год картину посмотрело более 30 миллионов человек. "Песня о друге", которая прозвучала в фильме в исполнении Высоцкого, была одной из самых популярных в 1967 году. В 1969 году Говорухин снял еще один фильм об альпинистах – "Белый взрыв". В следующие несколько лет Говорухин снимал приключенческие картины — фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972) по одноименной книге Даниэля Дефо и "Контрабанду" (1974). В 1977 году режиссер выпустил фильм о курсантах морского училища "Ветер "Надежды". В 1979 году он написал сценарий для кинобоевика "Пираты XX века", который стал самым кассовым фильмом в истории советского кинематографа. В 1980 году ленту посмотрело более 90 миллионов человек. Огромную популярность у зрителей получил фильм о работниках Московского уголовного розыска "Место встречи изменить нельзя" (1979), снятый по роману Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". Главные роли в картине сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. За исполнение роли капитана милиции Глеба Жеглова Владимир Высоцкий был посмертно удостоен Государственной премии СССР (1987). В последующие годы Говорухин вновь вернулся к приключенческим лентам. Им были сняты фильмы "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981) по повести Марка Твена "Приключения Тома Сойера", "В поисках капитана Гранта" (1985) по мотивам романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта" и детектив "Десять негритят" (1987) по одноименному роману Агаты Кристи. В начале 1990-х режиссер начал снимать документальные фильмы. В 1990 году на экраны вышла лента "Так жить нельзя", рассказывающая о кризисном состоянии советского общества и причинах, приведших к этому. В 1991 году фильм получил три премии "Ника": за лучший документальный фильм, лучшую работу режиссера и сценариста. Успех подтолкнул Говорухина к съемкам продолжения — он задумал создать кинотрилогию о переломных моментах истории. В 1992 году на экраны вышел фильм "Россия, которую мы потеряли" о правлении Николая II и событиях 1917 года, а в 1994 году — картина "Великая криминальная революция" о последних годах советской власти. Станислав Говорухин также снял документальный фильм "Александр Солженицын" (1992) – объемное интервью с писателем о его жизни и творчестве. Говорухиным также были сняты фильмы "Ворошиловский стрелок" (1998), "Благословите женщину" (2003), "Не хлебом единым" (2005), "Артистка" (2007), "Пассажирка" (2008), "В стиле JAZZ" (2010), "Уик-энд" (2013). За свою последнюю картину "Конец прекрасной эпохи" (2015), снятую по повести Сергея Довлатова "Компромисс", режиссер был отмечен премиями "Ника" и "Золотой орел" (обе - за 2015 год), а также премией правительства РФ в области культуры за 2017 год. Станислав Говорухин являлся автором сценариев ко многим своим фильмам. По его сценариям также были сняты ленты "Тайны мадам Вонг" (1986), "Русский бунт" (1993), "Подмосковные вечера" (1994), "Черная вуаль" (1995) и другие. Уже после смерти режиссера, в 2019 году, на экраны вышла картина "На Париж", снятая по его сценарию. Фильм рассказывает историю советских офицеров, прошедших войну плечом к плечу и решивших отпраздновать Великую Победу в столице Франции. Станислав Говорухин сыграл главные роли в картинах "Среди серых каменей" (1983) Киры Муратовой, "Асса" (1987) Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" (1992) Сергея Гурзо (младшего), в сериале "Женская логика" (2001-2004). Он также снимался в фильмах "Сукины дети" (1990) Леонида Филатова, "Анкор, еще Анкор" (1992) Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" (2003) Ивана Попова, "9 рота" (2005) Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину" (2003), "Не хлебом единым" (2005), "Пассажирка" (2008) и других. Говорухин был продюсером ряда собственных фильмов, а также детских картин "Дневник мамы первоклассника" (2014), "Тайна темной комнаты" (2014), "Опасные каникулы" (2016) и фильмов "Сдается дом со всеми неудобствами" (2016), "На Луне", "Конец сезона" (оба - 2019). Пробовал себя в роли театрального режиссера. В Московском Художественном академическом театре имени М. Горького поставил написанную им совместно с Юрием Поляковым пьесу "Контрольный выстрел" (20001), в 2004 году в театре "Школа современной пьесы" (ныне Театр на Трубной) – "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной. Станислав Говорухин был президентом кинофестивалей "Одесская альтернатива" (1987), "Золотой Дюк" (Одесса; 1988, 1990, 1994). Выступал как публицист, публиковался в "Литературной газете", газете "Советская культура". Автор книг "Великая криминальная революция" (1993), "Страна воров на дороге в светлое будущее", (1994), "Неизвестное об известных"(2002), "Вертикаль. Место встречи изменить нельзя" (2016) и другие. Станислав Говорухин занимался политикой. В 2000 году участвовал в досрочных выборах президента России. По итогам голосования получил 0,44% голосов избирателей (восьмое место среди 11 кандидатов). Избирался депутатом Государственной думы РФ I-VII созывов, возглавлял комитет по культуре. В 2005 году он стал членом партии "Единая Россия". На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. В 2013 году был избран сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. 14 июня 2018 года Станислав Говорухин скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Народный артист России (2006). В 2016 году был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, Почетной грамоты правительства РФ и нагрудного знака Минкультуры России "За вклад в российскую культуру". Творчество режиссера было отмечено многими кинонаградами. В 2015 году Станислав Говорухин был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа. Станислав Говорухин увлекался живописью. Среди его работ преобладали лирические пейзажи, выполненные в традициях русской живописной школы. Режиссер был почетным членом Российской академии художеств. В 2023 году Госдумой РФ была учреждена медаль имени Станислава Говорухина. Ею награждают за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Памятные доски Станиславу Говорухину установлены на фасаде исторического корпуса ВГИКа и на здании геологического факультета Казанского федерального университета. В память о режиссере в 2019 году в Москве одну из набережных Яузы назвали его именем. Имя Станислава Говорухина также носит один из самолетов компании "Аэрофлот". Станислав Говорухин был дважды женат. Его первой супругой была актриса, театральный педагог Юнона Карева (1933-2013). Сын от первого брака Сергей Говорухин (1961-2011), был режиссером документального и игрового кино, в качестве военного корреспондента принимал участие в боевых действиях и специальных операциях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии, был тяжело ранен, был награжден орденом Мужества. Второй женой была Галина Говорухина (1948-2022).

рф

пермский край

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, пермский край, франция, федор бондарчук, владимир путин, единая россия, госдума, аэрофлот