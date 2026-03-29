https://1prime.ru/20260329/gruppirovki-868722285.html

В Харьковской области орудуют группировки из дезертиров ВСУ

Преступные группировки, состоящие из дезертиров ВСУ, орудуют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

общество

экономика

харьковская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868722285.jpg?1774731744

ДОНЕЦК, 28 мар - ПРАЙМ. Преступные группировки, состоящие из дезертиров ВСУ, орудуют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии", - сказал собеседник агентства. Представитель силовых структур добавил, что в деятельность банд входят не только разбойные нападения и убийства мирных жителей, но и торговля амуницией и беспилотниками. По словам собеседника агентства, правоохранительные органы не справляются с ситуацией, а патрульные опасаются вступать в конфликты с дезертирами. В ноябре 2025 года в российских силовых структурах рассказали агентству, что командиры 129-й бригады ВСУ на харьковском направлении отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства мужчин. Там уточнили, что женщин отправляют на позиции выполнять обязанности водителей. В декабре прошлого года в силовых структурах подчеркнули, что солдаты 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово дезертируют.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

