В Харьковской области орудуют группировки из дезертиров ВСУ
2026-03-29T00:02+0300
ДОНЕЦК, 28 мар - ПРАЙМ. Преступные группировки, состоящие из дезертиров ВСУ, орудуют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что в деятельность банд входят не только разбойные нападения и убийства мирных жителей, но и торговля амуницией и беспилотниками.
По словам собеседника агентства, правоохранительные органы не справляются с ситуацией, а патрульные опасаются вступать в конфликты с дезертирами.
В ноябре 2025 года в российских силовых структурах рассказали агентству, что командиры 129-й бригады ВСУ на харьковском направлении отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства мужчин. Там уточнили, что женщин отправляют на позиции выполнять обязанности водителей. В декабре прошлого года в силовых структурах подчеркнули, что солдаты 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово дезертируют.
