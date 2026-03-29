В Ингушетии полностью восстановили электроснабжение
Специалисты полностью восстановили электроснабжение в Ингушетии, отключенное из-за непогоды, сообщили в правительстве региона. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T17:22+0300
НАЛЬЧИК, 29 мар - ПРАЙМ. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в Ингушетии, отключенное из-за непогоды, сообщили в правительстве региона. В субботу в ряде районов Ингушетии из-за непогоды отмечались систематические отключения электроэнергии и водоснабжения. По данным местных властей, сильный дождь вызвал локальные технологические нарушения в сетях. Наибольшее число обращений поступило из Назрани, Карабулака и Сунжи. В регионе создали оперативный штаб для контроля за ситуацией и ликвидации последствий обильных осадков. "Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" оперативно приступили к устранению последствий. В работах были задействованы семь бригад в составе 20 специалистов. В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
