https://1prime.ru/20260329/iran-868724102.html

"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда завершат конфликт с Ираном

"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда завершат конфликт с Ираном - 29.03.2026, ПРАЙМ

"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда завершат конфликт с Ираном

Иран обладает определенными преимуществами перед США, что в конечном итоге может заставить президента Дональда Трампа пойти на уступки, такое мнение в эфире... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T03:37+0300

2026-03-29T03:37+0300

2026-03-29T03:37+0300

иран

сша

израиль

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Иран обладает определенными преимуществами перед США, что в конечном итоге может заставить президента Дональда Трампа пойти на уступки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Что бы избежать катастрофы в мировой экономике, президент Трамп должен обеспечить большое количество нефти на глобальном рынке. <…> Именно поэтому он снял экономические санкции с России. <…> Мы сняли санкции с Ирана. <…> Мы не можем атаковать иранскую нефть и разрушить их энергетическую инфраструктуру. Это значит, что иранцы имеют огромные рычаги влияния на нас", — констатировал эксперт.По его оценкам, Иран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Соединенными Штатами."У иранцев есть личная заинтересованность, чтобы затягивать ситуацию, потому что чем дольше они это делают, тем в большее отчаяние впадает президент Трамп. А чем больше отчаяние президента Трамп, тем больше у них рычагов влияния. То, что действительно заставит президента Трампа уступить по‑крупному, произойдет, когда он поймет: если он не изменит курс, "Титаник" врежется в айсберг. Давление уже ощущается", — объяснил Миршаймер.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, дональд трамп