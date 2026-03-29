"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда завершат конфликт с Ираном - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда завершат конфликт с Ираном
03:37 29.03.2026
 
"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда завершат конфликт с Ираном

Профессор Миршаймер: США будут вынуждены пойти на уступки Ирану

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Иран обладает определенными преимуществами перед США, что в конечном итоге может заставить президента Дональда Трампа пойти на уступки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Что бы избежать катастрофы в мировой экономике, президент Трамп должен обеспечить большое количество нефти на глобальном рынке. <…> Именно поэтому он снял экономические санкции с России. <…> Мы сняли санкции с Ирана. <…> Мы не можем атаковать иранскую нефть и разрушить их энергетическую инфраструктуру. Это значит, что иранцы имеют огромные рычаги влияния на нас", — констатировал эксперт.
По его оценкам, Иран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Соединенными Штатами.
"У иранцев есть личная заинтересованность, чтобы затягивать ситуацию, потому что чем дольше они это делают, тем в большее отчаяние впадает президент Трамп. А чем больше отчаяние президента Трамп, тем больше у них рычагов влияния. То, что действительно заставит президента Трампа уступить по‑крупному, произойдет, когда он поймет: если он не изменит курс, "Титаник" врежется в айсберг. Давление уже ощущается", — объяснил Миршаймер.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
 
