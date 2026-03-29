"Перекроют Красное море". В США сообщили о вступлении в конфликт новой силы
2026-03-29T06:13+0300
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Йеменская группировка хуситов, поддерживающая Иран, может вступить в конфликт, начав действовать против США и Израиля, с таким прогнозом в эфире YouTube-канала выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Появилась информация о том, что хуситы могут вмешаться в ситуацию в Иране. Они угрожают блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, тем самым закрыв доступ США к Красному морю. Однако пока сложно сказать, действительно ли они пойдут на этот шаг", — заявил аналитик.На его взгляд, решение хуситов о вступлении в конфликт будет зависеть от того, решатся ли Соединенные Штаты на проведение наземной операции в Иране."Может сложиться ситуация, при которой Баб-эль-Мандебский пролив будет заблокирован так же, как и Ормузский. Это произойдет, если США попробуют напасть на кого-либо на иранской территории", — пояснил эксперт.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
https://1prime.ru/20260326/iran-868631814.html
Аналитик Джонсон: хуситы могут вмешаться в конфликт в Иране
СМИ: Иран укрепляет оборону острова Харк на случай вторжения США