В Иране хотят восстановить предприятие компании Mobarakeh Steel - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Иране хотят восстановить предприятие компании Mobarakeh Steel
ТЕГЕРАН, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство Ирана намерено как можно скорее восстановить предприятие компании Mobarakeh Steel в городе Исфахан и возобновить производство, заявил министр промышленности, рудников и торговли исламской республики Мохаммад Атабак. По информации агентства IRNA, Атабак посетил подвергнутое атаке США и Израиля предприятие и произвел его осмотр. "Министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Атабак, указав на атаку американо-сионистского союза на компанию Mobarakeh Steel, приведшую к разрушению двух электростанций и повреждению части производственных линий, заявил о серьезных намерениях правительства в скорейшем восстановлении и возобновлении производства", - говорится в публикации агентства. Ранее в пятницу США и Израиль атаковали металлургические предприятия на юго-западе и в центре Ирана. В Исфахане удару подверглось предприятие компании Mobarakeh Steel, под атаку попали электрическая подстанция, а также комплекс по производству легированной стали. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министр Атабак: власти Ирана хотят восстановить предприятие компании Mobarakeh Steel

ТЕГЕРАН, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство Ирана намерено как можно скорее восстановить предприятие компании Mobarakeh Steel в городе Исфахан и возобновить производство, заявил министр промышленности, рудников и торговли исламской республики Мохаммад Атабак.
По информации агентства IRNA, Атабак посетил подвергнутое атаке США и Израиля предприятие и произвел его осмотр.
"Министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Атабак, указав на атаку американо-сионистского союза на компанию Mobarakeh Steel, приведшую к разрушению двух электростанций и повреждению части производственных линий, заявил о серьезных намерениях правительства в скорейшем восстановлении и возобновлении производства", - говорится в публикации агентства.
Ранее в пятницу США и Израиль атаковали металлургические предприятия на юго-западе и в центре Ирана. В Исфахане удару подверглось предприятие компании Mobarakeh Steel, под атаку попали электрическая подстанция, а также комплекс по производству легированной стали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
