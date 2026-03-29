"Заплатим кровью". В США пришли в ужас от последствий атаки на Иран - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Заплатим кровью". В США пришли в ужас от последствий атаки на Иран
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис отметил в соцсети X, что Соединенные Штаты испытывают затруднения в конфликте против Ирана. | 29.03.2026, ПРАЙМ
"Заплатим кровью". В США пришли в ужас от последствий атаки на Иран

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис отметил в соцсети X, что Соединенные Штаты испытывают затруднения в конфликте против Ирана.
"Здесь все предельно ясно: война по собственному выбору, которую нам никогда не следовало начинать, теперь явно терпит неудачу. За эту ошибку мы заплатим большой кровью американцев", — написал он.
С 28 февраля продолжается военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран, в ходе которой идет обмен ударами.
В понедельник бывший президент Дональд Трамп заявил, что стороны якобы достигли договоренности о перемирии, и поэтому он распорядился на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что никаких переговоров не велось. Как сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, президент США распространяет ложные сведения с целью манипуляции рынками.
Накануне газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы направил Тегерану предложение из 15 пунктов по урегулированию конфликта. В документе обсуждаются, например, отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничения на количество и дальность ракет. Взамен Штаты предлагают снять санкции и оказать помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
 
