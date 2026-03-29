В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране
Генерал запаса Маннер заявил о провале возможной наземной операции США в Иране
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. На телеканале CNN отставной генерал-майор Рэнди Маннер заявил об обреченности возможной наземной операции Соединенных Штатов в Иране.
"Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то. <…> Бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооруженных военных, не выживет", — сказал он.
Маннер вспоминает, что аналогичную операцию отменили в 1979 году, осознав, что иранские вооруженные силы не оставят им шансов на выживание.
Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план по многонедельной наземной операции в Иране. В сообщении уточняется, что эта потенциальная операция не будет носить характер полномасштабного вторжения. Она будет включать выполнение рейдов, организованных совместными силами специальных операций и обычными пехотными частями.
Также накануне Центральное командование Вооруженных сил США объявило о прибытии в регион Ближнего Востока десантного корабля USS Tripoli ВМС США.
С 28 февраля ведется военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран, в ходе которой продолжается обмен ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто перемирие, поэтому он распорядился на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране настаивают на том, что никаких переговоров не проводилось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет дезинформацию с целью манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану предложение по урегулированию конфликта, состоящее из 15 пунктов. Среди них обсуждаются отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничения на ракеты. Взамен Штаты предлагают снять санкции и оказать помощь в мирном атомном развитии, в частности, на АЭС "Бушер".