"Можно бомбить". Неожиданный ход США в Иране шокировал Запад - 29.03.2026, ПРАЙМ
Флоренс Гауб, руководитель Исследовательского центра НАТО, в интервью Handelsblatt выразила мнение, что если Соединенные Штаты начнут наземную операцию в Иране, | 29.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик Гауб: наземная операция США в Иране завершится провалом

Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Флоренс Гауб, руководитель Исследовательского центра НАТО, в интервью Handelsblatt выразила мнение, что если Соединенные Штаты начнут наземную операцию в Иране, это может привести к неудаче.
"Часто недооценивают следующее: в какой-то момент закончатся легитимные военные цели, которые можно бомбить. Полагаю, что США уже почти дошли до этого. И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной. Уже слышны голоса, особенно в Израиле, призывающие: давайте это сделаем", — сказала аналитик.
По мнению Гауб, пока этого не произошло, остается шанс что-то изменить. Эта война и так не пользуется одобрением, особенно в США, а подобные действия сделают ее еще менее популярной, заключила она.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В течение этого периода стороны продолжают обмен ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто перемирие, и по этой причине он дал указание на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что никаких переговоров не велось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию для манипуляции рынками.
Газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила, что Вашингтон предположительно предложил Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. В него входят отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничения на ракеты. Взамен Штаты обещают снять санкции и оказать помощь в развитии мирного атома, в том числе на АЭС "Бушер".
 
