"Можно бомбить". Неожиданный ход США в Иране шокировал Запад

2026-03-29T23:34+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Флоренс Гауб, руководитель Исследовательского центра НАТО, в интервью Handelsblatt выразила мнение, что если Соединенные Штаты начнут наземную операцию в Иране, это может привести к неудаче. "Часто недооценивают следующее: в какой-то момент закончатся легитимные военные цели, которые можно бомбить. Полагаю, что США уже почти дошли до этого. И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной. Уже слышны голоса, особенно в Израиле, призывающие: давайте это сделаем", — сказала аналитик. По мнению Гауб, пока этого не произошло, остается шанс что-то изменить. Эта война и так не пользуется одобрением, особенно в США, а подобные действия сделают ее еще менее популярной, заключила она. Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В течение этого периода стороны продолжают обмен ударами. В понедельник Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто перемирие, и по этой причине он дал указание на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что никаких переговоров не велось. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию для манипуляции рынками. Газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщила, что Вашингтон предположительно предложил Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. В него входят отказ Ирана от ядерной программы и прекращение поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничения на ракеты. Взамен Штаты обещают снять санкции и оказать помощь в развитии мирного атома, в том числе на АЭС "Бушер".

