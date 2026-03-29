"Мощный ответ". В США встревожились после шага Ирана

Иран сохраняет возможность наносить серьезные удары по базам США на Ближнем Востоке и Израилю, несмотря на заявления Вашингтона об ослаблении его потенциала,...

2026-03-29T23:34+0300

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Иран сохраняет возможность наносить серьезные удары по базам США на Ближнем Востоке и Израилю, несмотря на заявления Вашингтона об ослаблении его потенциала, пишет New York Times."Серия атак против Израиля и стран Персидского залива за последние несколько дней стала новым доказательством того, что Иран обладает достаточным количеством ракет и беспилотников, чтобы <...> нанести своим противникам сокрушительный удар, одновременно сигнализируя о том, что, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, он все еще активно участвует в противостоянии", — говорится в публикации.По информации издания, ранее американские военные фиксировали снижение активности со стороны Ирана. Однако, как отметила эксперт Stimson Center Келли Греко, ключевую роль играет не количество, а точность ударов, которая заметно выросла после 10 марта.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны регулярно обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом перемирии и распорядился временно прекратить атаки по энергетическим объектам Ирана. В Тегеране это опровергли. Председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что подобные заявления направлены на манипуляцию рынками.Ранее New York Times сообщала, что США якобы предложили Ирану план урегулирования из 15 пунктов, включая ограничения ядерной программы, открытие Ормузского пролива и сокращение ракетного потенциала. Взамен предлагается снятие санкций и содействие в развитии мирного атома, в том числе на АЭС "Бушер".

https://1prime.ru/20260329/tramp-868738557.html

https://1prime.ru/20260329/iran-868738406.html

