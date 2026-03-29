"Разнесут в клочья". План Ирана напугал Запад
2026-03-29T23:39+0300
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Попытка проведения сухопутной операции против Ирана может закончиться катастрофой для США, заявил американский журналист и бывший капитан морской пехоты Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу американского экс-подполковника Дэниела Дэвиса."Даже поверхностный анализ географии Ирана показывает, что она значительно способствует обороне. Если мы попытаемся отправить сухопутные войска, их, вероятно, разнесут в клочья, независимо от численности", — отметил он.По его словам, инициатива в конфликте уже перешла к Тегерану, а дальнейшее продолжение операции лишь ухудшит положение США.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом перемирии и распорядился приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. В Тегеране это опровергли, заявив об отсутствии переговоров. По словам Мохаммада-Багера Галибафа, такие заявления направлены на влияние на рынки.Ранее New York Times сообщала, что США якобы предложили Ирану план урегулирования из 15 пунктов, включая ограничения по ядерной программе, ракетам и открытие Ормузского пролива в обмен на снятие санкций и помощь в развитии мирной атомной энергетики, включая проекты на АЭС "Бушер".
https://1prime.ru/20260329/iran-868739511.html
https://1prime.ru/20260329/iran-868738406.html
