"Разнесут в клочья". План Ирана напугал Запад

"Разнесут в клочья". План Ирана напугал Запад - 29.03.2026, ПРАЙМ

"Разнесут в клочья". План Ирана напугал Запад

Попытка проведения сухопутной операции против Ирана может закончиться катастрофой для США, заявил американский журналист и бывший капитан морской пехоты Мэттью... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T23:39+0300

2026-03-29T23:39+0300

2026-03-29T23:39+0300

иран

сша

тегеран

дональд трамп

new york times

аэс "бушер"

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Попытка проведения сухопутной операции против Ирана может закончиться катастрофой для США, заявил американский журналист и бывший капитан морской пехоты Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу американского экс-подполковника Дэниела Дэвиса."Даже поверхностный анализ географии Ирана показывает, что она значительно способствует обороне. Если мы попытаемся отправить сухопутные войска, их, вероятно, разнесут в клочья, независимо от численности", — отметил он.По его словам, инициатива в конфликте уже перешла к Тегерану, а дальнейшее продолжение операции лишь ухудшит положение США.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля, стороны обмениваются ударами.В понедельник Дональд Трамп заявил о якобы достигнутом перемирии и распорядился приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. В Тегеране это опровергли, заявив об отсутствии переговоров. По словам Мохаммада-Багера Галибафа, такие заявления направлены на влияние на рынки.Ранее New York Times сообщала, что США якобы предложили Ирану план урегулирования из 15 пунктов, включая ограничения по ядерной программе, ракетам и открытие Ормузского пролива в обмен на снятие санкций и помощь в развитии мирной атомной энергетики, включая проекты на АЭС "Бушер".

иран

сша

тегеран

иран, сша, тегеран, дональд трамп, new york times, аэс "бушер"