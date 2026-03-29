Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию - 29.03.2026, ПРАЙМ
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию
Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T06:48+0300
2026-03-29T06:48+0300
2026-03-29T06:48+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года итальянские экспортеры поставили витамины в РФ на 27,9 тысячи евро против 144,9 тысячи в декабре 2025 года. Таким образом, сумма сократилась в 5,2 раза в месячном выражении.
В результате Италия упала со второго на девятое место среди крупнейших экспортеров витаминов в Россию.
Больше всего среди ЕС витаминов поставили Нидерланды (685,6 тысячи евро). Вместе с тем Франция (145,1 тысячи евро) поднялась с четвертого на второе место в списке крупнейших экспортеров, а топ-3 замкнула Польша (107,3 тысячи евро).
италия
рф
нидерланды
мировая экономика, италия, рф, нидерланды, евростат, ес
Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, РФ, НИДЕРЛАНДЫ, Евростат, ЕС
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию
Евростат: Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года итальянские экспортеры поставили витамины в РФ на 27,9 тысячи евро против 144,9 тысячи в декабре 2025 года. Таким образом, сумма сократилась в 5,2 раза в месячном выражении.
В результате Италия упала со второго на девятое место среди крупнейших экспортеров витаминов в Россию.
Больше всего среди ЕС витаминов поставили Нидерланды (685,6 тысячи евро). Вместе с тем Франция (145,1 тысячи евро) поднялась с четвертого на второе место в списке крупнейших экспортеров, а топ-3 замкнула Польша (107,3 тысячи евро).