Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию

2026-03-29T06:48+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года итальянские экспортеры поставили витамины в РФ на 27,9 тысячи евро против 144,9 тысячи в декабре 2025 года. Таким образом, сумма сократилась в 5,2 раза в месячном выражении. В результате Италия упала со второго на девятое место среди крупнейших экспортеров витаминов в Россию. Больше всего среди ЕС витаминов поставили Нидерланды (685,6 тысячи евро). Вместе с тем Франция (145,1 тысячи евро) поднялась с четвертого на второе место в списке крупнейших экспортеров, а топ-3 замкнула Польша (107,3 тысячи евро).

