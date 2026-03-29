Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию - 29.03.2026, ПРАЙМ
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию - 29.03.2026, ПРАЙМ
Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T06:48+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года итальянские экспортеры поставили витамины в РФ на 27,9 тысячи евро против 144,9 тысячи в декабре 2025 года. Таким образом, сумма сократилась в 5,2 раза в месячном выражении. В результате Италия упала со второго на девятое место среди крупнейших экспортеров витаминов в Россию. Больше всего среди ЕС витаминов поставили Нидерланды (685,6 тысячи евро). Вместе с тем Франция (145,1 тысячи евро) поднялась с четвертого на второе место в списке крупнейших экспортеров, а топ-3 замкнула Польша (107,3 тысячи евро).
06:48 29.03.2026
 
Италия потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию

Евростат: Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Италия в январе потеряла место второго крупнейшего экспортера витаминов в Россию: сумма их поставок упала в пять раз к декабрю, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года итальянские экспортеры поставили витамины в РФ на 27,9 тысячи евро против 144,9 тысячи в декабре 2025 года. Таким образом, сумма сократилась в 5,2 раза в месячном выражении.
В результате Италия упала со второго на девятое место среди крупнейших экспортеров витаминов в Россию.
Больше всего среди ЕС витаминов поставили Нидерланды (685,6 тысячи евро). Вместе с тем Франция (145,1 тысячи евро) поднялась с четвертого на второе место в списке крупнейших экспортеров, а топ-3 замкнула Польша (107,3 тысячи евро).
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
