В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

2026-03-29T21:35+0300

РИМ, 29 мар - ПРАЙМ. Добычей банды воров, напавших на частный музей в итальянской провинции Парма, стали работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья. Группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни-Рокка в ночь на 23 марта. Воры выкрали картину Ренуара "Рыбы" 1917 года, помимо нее, из дворца с роскошным садом исчезли "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна (1890) и "Одалиска на террасе" Анри Матисса. Все произведения находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро. Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь, и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках.

общество , италия