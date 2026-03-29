https://1prime.ru/20260329/italiya-868736954.html
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
2026-03-29T21:35+0300
происшествия
общество
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543740_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_85e436cb4d8852d3e89b6e8aaa08507f.jpg
РИМ, 29 мар - ПРАЙМ. Добычей банды воров, напавших на частный музей в итальянской провинции Парма, стали работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья. Группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни-Рокка в ночь на 23 марта. Воры выкрали картину Ренуара "Рыбы" 1917 года, помимо нее, из дворца с роскошным садом исчезли "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна (1890) и "Одалиска на террасе" Анри Матисса. Все произведения находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро. Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь, и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках.
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543740_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_95dc6a5e414abdbcb1753a8fbf947d95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , италия
Происшествия, Общество , ИТАЛИЯ
