В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260329/italiya-868736954.html
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
Добычей банды воров, напавших на частный музей в итальянской провинции Парма, стали работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T21:35+0300
2026-03-29T21:35+0300
происшествия
общество
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543740_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_85e436cb4d8852d3e89b6e8aaa08507f.jpg
РИМ, 29 мар - ПРАЙМ. Добычей банды воров, напавших на частный музей в итальянской провинции Парма, стали работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья. Группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни-Рокка в ночь на 23 марта. Воры выкрали картину Ренуара "Рыбы" 1917 года, помимо нее, из дворца с роскошным садом исчезли "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна (1890) и "Одалиска на террасе" Анри Матисса. Все произведения находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро. Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь, и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860543740_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_95dc6a5e414abdbcb1753a8fbf947d95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , италия
Происшествия, Общество , ИТАЛИЯ
21:35 29.03.2026
 
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В Италии из частного музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

© РИА Новости . Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Итальянская полиция. Архивное фото
© РИА Новости . Русалина Дмитриева
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 29 мар - ПРАЙМ. Добычей банды воров, напавших на частный музей в итальянской провинции Парма, стали работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья.
Группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни-Рокка в ночь на 23 марта. Воры выкрали картину Ренуара "Рыбы" 1917 года, помимо нее, из дворца с роскошным садом исчезли "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна (1890) и "Одалиска на террасе" Анри Матисса.
Все произведения находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро.
Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь, и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала