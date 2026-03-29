В Японии ужесточат правила сделок с землей вблизи военных объектов - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260329/japonija-868726182.html
В Японии ужесточат правила сделок с землей вблизи военных объектов
В Японии ужесточат правила сделок с землей вблизи военных объектов - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Японии ужесточат правила сделок с землей вблизи военных объектов
Правительство Японии приступило к рассмотрению ужесточения правил сделок с землей вблизи объектов, имеющих значение для национальной безопасности, сообщает... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T06:55+0300
2026-03-29T06:55+0300
энергетика
экономика
япония
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868726182.jpg?1774756502
ТОКИО, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приступило к рассмотрению ужесточения правил сделок с землей вблизи объектов, имеющих значение для национальной безопасности, сообщает газета "Никкэй". По данным издания, под регулирование подпадают территории вокруг объектов, имеющих значение для безопасности, включая базы сил самообороны, атомные электростанции, аэропорты, приграничные острова и объекты береговой охраны. При этом власти намерены распространить регулирование на участки вокруг таких объектов вне зависимости от гражданства продавцов и покупателей. Такой подход позволит избежать противоречий с международными обязательствами Японии, включая нормы Всемирной торговой организации, которые требуют равного отношения к иностранным и национальным участникам рынка. Газета отмечает, что действующее законодательство предусматривает лишь обязательное уведомление о сделках с землей вблизи военных баз и атомных электростанций. Теперь правительство рассматривает возможность перехода к разрешительной системе, при которой сделки будут подлежать предварительному одобрению. Ожидается, что основные параметры реформы будут подготовлены к лету 2026 года. Власти также обсуждают возможность расширения перечня объектов, подпадающих под регулирование, включая подводные кабели, а также увеличение зоны контроля вокруг стратегических объектов. Кроме того, в правительстве рассматривают меры по контролю за приобретением недвижимости иностранцами в городах на фоне роста цен на жилье. В частности, планируется обязать указывать гражданство покупателей при регистрации недвижимости и создать единую базу данных для учета таких сделок.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, вто
Энергетика, Экономика, ЯПОНИЯ, ВТО
06:55 29.03.2026
 
В Японии ужесточат правила сделок с землей вблизи военных объектов

"Никкэй": Япония намерена ужесточить правила сделок с землей вблизи военных объектов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приступило к рассмотрению ужесточения правил сделок с землей вблизи объектов, имеющих значение для национальной безопасности, сообщает газета "Никкэй".
По данным издания, под регулирование подпадают территории вокруг объектов, имеющих значение для безопасности, включая базы сил самообороны, атомные электростанции, аэропорты, приграничные острова и объекты береговой охраны. При этом власти намерены распространить регулирование на участки вокруг таких объектов вне зависимости от гражданства продавцов и покупателей.
Такой подход позволит избежать противоречий с международными обязательствами Японии, включая нормы Всемирной торговой организации, которые требуют равного отношения к иностранным и национальным участникам рынка.
Газета отмечает, что действующее законодательство предусматривает лишь обязательное уведомление о сделках с землей вблизи военных баз и атомных электростанций. Теперь правительство рассматривает возможность перехода к разрешительной системе, при которой сделки будут подлежать предварительному одобрению.
Ожидается, что основные параметры реформы будут подготовлены к лету 2026 года. Власти также обсуждают возможность расширения перечня объектов, подпадающих под регулирование, включая подводные кабели, а также увеличение зоны контроля вокруг стратегических объектов.
Кроме того, в правительстве рассматривают меры по контролю за приобретением недвижимости иностранцами в городах на фоне роста цен на жилье. В частности, планируется обязать указывать гражданство покупателей при регистрации недвижимости и создать единую базу данных для учета таких сделок.
 
ЭнергетикаЭкономикаЯПОНИЯВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала