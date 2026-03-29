В Японии ужесточат правила сделок с землей вблизи военных объектов

2026-03-29T06:55+0300

ТОКИО, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приступило к рассмотрению ужесточения правил сделок с землей вблизи объектов, имеющих значение для национальной безопасности, сообщает газета "Никкэй". По данным издания, под регулирование подпадают территории вокруг объектов, имеющих значение для безопасности, включая базы сил самообороны, атомные электростанции, аэропорты, приграничные острова и объекты береговой охраны. При этом власти намерены распространить регулирование на участки вокруг таких объектов вне зависимости от гражданства продавцов и покупателей. Такой подход позволит избежать противоречий с международными обязательствами Японии, включая нормы Всемирной торговой организации, которые требуют равного отношения к иностранным и национальным участникам рынка. Газета отмечает, что действующее законодательство предусматривает лишь обязательное уведомление о сделках с землей вблизи военных баз и атомных электростанций. Теперь правительство рассматривает возможность перехода к разрешительной системе, при которой сделки будут подлежать предварительному одобрению. Ожидается, что основные параметры реформы будут подготовлены к лету 2026 года. Власти также обсуждают возможность расширения перечня объектов, подпадающих под регулирование, включая подводные кабели, а также увеличение зоны контроля вокруг стратегических объектов. Кроме того, в правительстве рассматривают меры по контролю за приобретением недвижимости иностранцами в городах на фоне роста цен на жилье. В частности, планируется обязать указывать гражданство покупателей при регистрации недвижимости и создать единую базу данных для учета таких сделок.

