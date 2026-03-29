Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о штрафах за выбивание ковров во дворе - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260329/jurist-868724754.html
Юрист рассказал о штрафах за выбивание ковров во дворе
Юрист рассказал о штрафах за выбивание ковров во дворе
2026-03-29T04:30+0300
общество
россия
московская область
рф
андрей моисеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868724754.jpg?1774747827
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за выбивание ковров во дворе, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. Юрист пояснил, что специальной нормы, запрещающей или разрешающей выбивать ковры во дворе, не предусмотрено. Однако деяние может рассматриваться как объективная сторона других правонарушений. "Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, это региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан", - сказал Моисеев. Кроме того, ответственность за выбивание ковров может наступить по закону о тишине. В этом случае нужно руководствоваться региональным законодательством о времени и днях, когда можно проводить шумные работы. "Конечно, можно использовать положения о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (штраф от 500 до 1000 рублей - статья 6.4 КоАП) или несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Там штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, но надо звать Росиприроднадзор", - подчеркнул Моисеев. Он добавил, что из федерального законодательства некоторые юристы советуют использовать норму 7.22 КоАП РФ о нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений, но она применяется к должностным лицам, а не гражданам. То есть направлена на управляющие компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала