Юрист рассказал о штрафах за выбивание ковров во дворе

2026-03-29T04:30+0300

общество

россия

московская область

рф

андрей моисеев

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за выбивание ковров во дворе, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. Юрист пояснил, что специальной нормы, запрещающей или разрешающей выбивать ковры во дворе, не предусмотрено. Однако деяние может рассматриваться как объективная сторона других правонарушений. "Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, это региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан", - сказал Моисеев. Кроме того, ответственность за выбивание ковров может наступить по закону о тишине. В этом случае нужно руководствоваться региональным законодательством о времени и днях, когда можно проводить шумные работы. "Конечно, можно использовать положения о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (штраф от 500 до 1000 рублей - статья 6.4 КоАП) или несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Там штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, но надо звать Росиприроднадзор", - подчеркнул Моисеев. Он добавил, что из федерального законодательства некоторые юристы советуют использовать норму 7.22 КоАП РФ о нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений, но она применяется к должностным лицам, а не гражданам. То есть направлена на управляющие компании.

