В аэропорту Калининграда задержали более 40 рейсов из-за ограничений
2026-03-29T10:34+0300
КАЛИНИНГРАД, 29 мар – ПРАЙМ. Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщает пресс-служба аэропорта Храброво. "В связи с вводом 29 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении калининградского аэропорта.По данным онлайн-табло, 29 марта на 9.10 (10.10 мск) на вылет задерживаются 20 рейсов в Самару, Москву и Санкт-Петербург. На прилет – 21 рейс из Москвы и Санкт-Петербурга.
