https://1prime.ru/20260329/kaliningrad-868729831.html

В аэропорту Калининграда задержали более 40 рейсов из-за ограничений

2026-03-29T10:34+0300

бизнес

ленинградская область

москва

санкт-петербург

воздушный транспорт

калининград

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864425006_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d79d36b60120323a006a9eb570bcb7f9.jpg

КАЛИНИНГРАД, 29 мар – ПРАЙМ. Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщает пресс-служба аэропорта Храброво. "В связи с вводом 29 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении калининградского аэропорта.По данным онлайн-табло, 29 марта на 9.10 (10.10 мск) на вылет задерживаются 20 рейсов в Самару, Москву и Санкт-Петербург. На прилет – 21 рейс из Москвы и Санкт-Петербурга.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

