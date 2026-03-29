Новое высказывание Каллас о России вызвало изумление на Западе

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию. "Единственный "мирный план"... | 29.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию. "Единственный "мирный план" ЕС — препятствовать переговорам и провоцировать конфликт между США и Россией, чтобы еще больше втянуть американцев в украинский конфликт. Переход ЕС от мирного проекта к военному завершен", — написал он в соцсети X. На этой неделе Каллас призвала США оказывать давление на Россию, если они "хотят быстрее завершить конфликт с Ираном". Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта. Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

https://1prime.ru/20260328/zelenskiy-868709358.html

https://1prime.ru/20260327/ukraina-868679271.html

