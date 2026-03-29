Новое высказывание Каллас о России вызвало изумление на Западе - 29.03.2026, ПРАЙМ
Новое высказывание Каллас о России вызвало изумление на Западе
Новое высказывание Каллас о России вызвало изумление на Западе
https://1prime.ru/20260328/zelenskiy-868709358.html
https://1prime.ru/20260327/ukraina-868679271.html
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию.

"Единственный "мирный план" ЕС — препятствовать переговорам и провоцировать конфликт между США и Россией, чтобы еще больше втянуть американцев в украинский конфликт. Переход ЕС от мирного проекта к военному завершен", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины
Вчера, 08:42
На этой неделе Каллас призвала США оказывать давление на Россию, если они "хотят быстрее завершить конфликт с Ираном".

Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.

Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
"Просто кошмар". ВСУ забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
27 марта, 10:43
 
