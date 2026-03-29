Росавиация предупредила о возможной корректировке рейсов в Храброво
2026-03-29T08:53+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, сообщает Росавиация. "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
