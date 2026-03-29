"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за выходки Украины - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за выходки Украины
"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за выходки Украины - 29.03.2026, ПРАЙМ
"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за выходки Украины
В соцсети X член партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил свою критику по поводу инцидента с украинскими беспилотниками, которые упали на территорию... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T23:25+0300
2026-03-29T23:25+0300
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В соцсети X член партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил свою критику по поводу инцидента с украинскими беспилотниками, которые упали на территорию Финляндии, и настоял на предоставлении властями объяснений. "МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России. Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России", — написал он. Мема считает, что атаки беспилотников на финской территории недопустимы. Ранее в воскресенье премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о падении украинских беспилотников в стране и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Он отметил, что Финляндия не сбивала беспилотники, они упали сами. В связи с произошедшим рассматривается возможность проведения совещания с президентом Александром Стуббом и правительством.
общество , россия, финляндия, киев, балтия, александр стубб, мид, нато
Общество , РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Киев, Балтия, Александр Стубб, МИД, НАТО
23:25 29.03.2026
 
"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за выходки Украины

Мема призвал отозвать украинского посла в Финляндии из-за ситуации с БПЛА

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В соцсети X член партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил свою критику по поводу инцидента с украинскими беспилотниками, которые упали на территорию Финляндии, и настоял на предоставлении властями объяснений.
"МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России. Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России", — написал он.
Мема считает, что атаки беспилотников на финской территории недопустимы.
Ранее в воскресенье премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о падении украинских беспилотников в стране и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Он отметил, что Финляндия не сбивала беспилотники, они упали сами. В связи с произошедшим рассматривается возможность проведения совещания с президентом Александром Стуббом и правительством.
 
