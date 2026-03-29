https://1prime.ru/20260329/kiev-868738704.html

"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за выходки Украины

В соцсети X член партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил свою критику по поводу инцидента с украинскими беспилотниками, которые упали на территорию...

2026-03-29T23:25+0300

общество

россия

финляндия

киев

балтия

александр стубб

мид

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В соцсети X член партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил свою критику по поводу инцидента с украинскими беспилотниками, которые упали на территорию Финляндии, и настоял на предоставлении властями объяснений. "МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России. Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России", — написал он. Мема считает, что атаки беспилотников на финской территории недопустимы. Ранее в воскресенье премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о падении украинских беспилотников в стране и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Он отметил, что Финляндия не сбивала беспилотники, они упали сами. В связи с произошедшим рассматривается возможность проведения совещания с президентом Александром Стуббом и правительством.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

