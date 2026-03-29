Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260329/krizis-868731738.html
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак - 29.03.2026, ПРАЙМ
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак
Устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев, мир получил глубокий шок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T14:12+0300
2026-03-29T14:12+0300
энергетика
ближний восток
сша
иран
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев, мир получил глубокий шок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. &quot;Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев&quot;, - сказал он в интервью корреспонденту ИС &quot;Вести&quot; Павлу Зарубину.Дисбаланс на мировом энергетическом рынке уже наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, отмечал Новак в беседе с журналистами в четверг. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ближний восток, сша, иран, александр новак
Энергетика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Александр Новак
14:12 29.03.2026
 
Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак

Новак: устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев

© AP Photo Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев, мир получил глубокий шок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев", - сказал он в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Дисбаланс на мировом энергетическом рынке уже наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, отмечал Новак в беседе с журналистами в четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Энергетика БЛИЖНИЙ ВОСТОК США ИРАН Александр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала