Мир испытал глубокий шок из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Новак
Устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев, мир получил глубокий шок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T14:12+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев, мир получил глубокий шок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев", - сказал он в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.Дисбаланс на мировом энергетическом рынке уже наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, отмечал Новак в беседе с журналистами в четверг. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
