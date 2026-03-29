https://1prime.ru/20260329/luna-868724390.html
Луна назвала законодателей, осудивших ее встречу с российской делегацией
Луна назвала законодателей, осудивших ее встречу с российской делегацией - 29.03.2026, ПРАЙМ
Луна назвала законодателей, осудивших ее встречу с российской делегацией
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T04:00+0300
2026-03-29T04:00+0300
2026-03-29T04:00+0300
россия
экономика
сша
рф
украина
дональд трамп
конгресс сша
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868724390.jpg?1774746017
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории.
"Похоже, в конгрессе есть несколько очень злых конгрессменов с низким IQ, которые, видимо, считают, что госдепартамент не одобрил поездку для мирных переговоров по России. Это те же самые люди, которые были бесполезны и не ничего не добились, особенно когда дело касалось реальных мирных переговоров", - написала Луна в соцсети X.
Она добавила, что администрация президента США Дональда Трампа, а также ряд членов конгресса, включая ее саму, работают над мирным соглашением по Украине.
"Можете прийти и поговорить со мной прямо в зале заседаний - чего вы не сделаете, потому что вы трусы - или жаловаться журналистам. В любом случае, вы на проигравшей стороне истории. Я поддержу мирные усилия на 1000%", - добавила конгрессвумен.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, украина, дональд трамп, конгресс сша, госдума
РОССИЯ, Экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Конгресс США, Госдума
Луна назвала законодателей, осудивших ее встречу с российской делегацией
Конгрессвумен Луна назвала осудивших ее встречу с российской делегацией трусами
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории.
"Похоже, в конгрессе есть несколько очень злых конгрессменов с низким IQ, которые, видимо, считают, что госдепартамент не одобрил поездку для мирных переговоров по России. Это те же самые люди, которые были бесполезны и не ничего не добились, особенно когда дело касалось реальных мирных переговоров", - написала Луна в соцсети X.
Она добавила, что администрация президента США Дональда Трампа, а также ряд членов конгресса, включая ее саму, работают над мирным соглашением по Украине.
"Можете прийти и поговорить со мной прямо в зале заседаний - чего вы не сделаете, потому что вы трусы - или жаловаться журналистам. В любом случае, вы на проигравшей стороне истории. Я поддержу мирные усилия на 1000%", - добавила конгрессвумен.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.