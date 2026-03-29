Луна назвала законодателей, осудивших ее встречу с российской делегацией

2026-03-29T04:00+0300

ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории. "Похоже, в конгрессе есть несколько очень злых конгрессменов с низким IQ, которые, видимо, считают, что госдепартамент не одобрил поездку для мирных переговоров по России. Это те же самые люди, которые были бесполезны и не ничего не добились, особенно когда дело касалось реальных мирных переговоров", - написала Луна в соцсети X. Она добавила, что администрация президента США Дональда Трампа, а также ряд членов конгресса, включая ее саму, работают над мирным соглашением по Украине. "Можете прийти и поговорить со мной прямо в зале заседаний - чего вы не сделаете, потому что вы трусы - или жаловаться журналистам. В любом случае, вы на проигравшей стороне истории. Я поддержу мирные усилия на 1000%", - добавила конгрессвумен. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

