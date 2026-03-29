https://1prime.ru/20260329/makhachkala-868732435.html

В Махачкале подключили две из трех подстанций, подтопленных ливнями

Подтопленные подстанции "Восточная" и "Махачкала 110" были подключены, ведутся работы по "Приморской", сообщил журналистам глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

2026-03-29T15:34+0300

происшествия

россия

махачкала

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868714567_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_a9400df8322e4a9fec2a210aa79f539f.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Подтопленные подстанции "Восточная" и "Махачкала 110" были подключены, ведутся работы по "Приморской", сообщил журналистам глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Ранее в "Дагэнерго" сообщили, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций - "Махачкала 110", "Восточная" и "Приморская". Энергетики восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах. "Жизнедеятельность зависит от электричества. У нас три сложных направления, связанных с электричеством - "Приморская", "Восточная" и "Махачкала 110". На данное время "Восточная" уже подключена, "Махачкала 110" тоже ранее утром уже была подключена. Сейчас работы все ведутся по, конечно, "Приморской", - сказал Салавов. Он также отметил, что муниципальная рабочая комиссия, созданная в рамках ЧС, уже начала работу по оценке ущерба. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.

махачкала

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, махачкала, дагестан