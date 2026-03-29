В Махачкале подключили две из трех подстанций, подтопленных ливнями - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Махачкале подключили две из трех подстанций, подтопленных ливнями
2026-03-29T15:34+0300
2026-03-29T15:49+0300
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Подтопленные подстанции "Восточная" и "Махачкала 110" были подключены, ведутся работы по "Приморской", сообщил журналистам глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Ранее в "Дагэнерго" сообщили, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций - "Махачкала 110", "Восточная" и "Приморская". Энергетики восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах. "Жизнедеятельность зависит от электричества. У нас три сложных направления, связанных с электричеством - "Приморская", "Восточная" и "Махачкала 110". На данное время "Восточная" уже подключена, "Махачкала 110" тоже ранее утром уже была подключена. Сейчас работы все ведутся по, конечно, "Приморской", - сказал Салавов. Он также отметил, что муниципальная рабочая комиссия, созданная в рамках ЧС, уже начала работу по оценке ущерба. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
Происшествия, РОССИЯ, Махачкала, Дагестан
15:34 29.03.2026 (обновлено: 15:49 29.03.2026)
 
В Махачкале подключили две из трех подстанций, подтопленных ливнями

Мэр Салавов: подтопленные ливнями подстанции "Восточная" и "Махачкала 110" подключили

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Подтопленные подстанции "Восточная" и "Махачкала 110" были подключены, ведутся работы по "Приморской", сообщил журналистам глава Махачкалы Джамбулат Салавов.
Ранее в "Дагэнерго" сообщили, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций - "Махачкала 110", "Восточная" и "Приморская". Энергетики восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах.
"Жизнедеятельность зависит от электричества. У нас три сложных направления, связанных с электричеством - "Приморская", "Восточная" и "Махачкала 110". На данное время "Восточная" уже подключена, "Махачкала 110" тоже ранее утром уже была подключена. Сейчас работы все ведутся по, конечно, "Приморской", - сказал Салавов.
Он также отметил, что муниципальная рабочая комиссия, созданная в рамках ЧС, уже начала работу по оценке ущерба.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
 
