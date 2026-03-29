В Махачкале завершили ремонт двух подстанций, затопленных из-за ливней

2026-03-29T21:13+0300

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Энергетики завершили ремонтно-восстановительные работы на двух из трех ключевых подстанциях Махачкалы, которые были затоплены во время обильных осадков, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго". В субботу ливни подтопили подстанции "Махачкала-110", "Восточная" и "Приморская". Это привело к массовым отключениям электроэнергии в Махачкале и ряде районов Дагестана. "Специалисты филиала "Дагэнерго" завершили ремонтно-восстановительные работы на подстанциях "Махачкала-110" и "Восточная" в столице Дагестана… Сейчас сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды на территории подстанции "Приморская", – говорится в сообщении. В энергокомпании рассказали, что поступающий на подстанции объем воды превысил расчетные возможности систем водоотвода, поэтому произошло затопление и отключение энергооборудования. Ситуация, как отмечается, осложнялась массовыми повреждениями в городской системе ливневой канализации на прилегающих территориях. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.

