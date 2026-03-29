Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС
Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС - 29.03.2026, ПРАЙМ
Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава...
2026-03-29T22:59+0300
2026-03-29T22:59+0300
2026-03-29T22:59+0300
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава города Джамбулат Салавов. "Режим будет у нас где-то до 3 апреля, примерно. Мы уже видим, что пошел спад последствий. Один из проблемных вопросов - энергетика: когда последнюю из затопленных подстанций - "Приморская" - мы подключим, ситуация нормализуется", - сказал мэр. Ранее в министерстве энергетики Дагестана сообщили, что к вечеру воскресенья две из трех ключевых подстанций Махачкалы - "Махачкала-110" и "Восточная" - работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу - сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции - вторая половина дня 30 марта.
https://1prime.ru/20260329/dagestan-868737416.html
Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС
Салавов: режим ЧС в Махачкале продлится ориентировочно до 3 апреля
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава города Джамбулат Салавов.
"Режим будет у нас где-то до 3 апреля, примерно. Мы уже видим, что пошел спад последствий. Один из проблемных вопросов - энергетика: когда последнюю из затопленных подстанций - "Приморская" - мы подключим, ситуация нормализуется", - сказал мэр.
Ранее в министерстве энергетики Дагестана
сообщили, что к вечеру воскресенья две из трех ключевых подстанций Махачкалы
- "Махачкала-110" и "Восточная" - работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу - сотрудники МЧС
продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции - вторая половина дня 30 марта.
В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей