Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T22:59+0300

МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава города Джамбулат Салавов. "Режим будет у нас где-то до 3 апреля, примерно. Мы уже видим, что пошел спад последствий. Один из проблемных вопросов - энергетика: когда последнюю из затопленных подстанций - "Приморская" - мы подключим, ситуация нормализуется", - сказал мэр. Ранее в министерстве энергетики Дагестана сообщили, что к вечеру воскресенья две из трех ключевых подстанций Махачкалы - "Махачкала-110" и "Восточная" - работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу - сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции - вторая половина дня 30 марта.

https://1prime.ru/20260329/dagestan-868737416.html

