Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260329/makhachkala-868737983.html
Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС
2026-03-29T22:59+0300
происшествия
махачкала
дагестан
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1d/868737817_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_bf40f20e0fb66648d1f251a4fe0db157.jpg
https://1prime.ru/20260329/dagestan-868737416.html
махачкала
дагестан
махачкала, дагестан, мчс
Происшествия, Махачкала, Дагестан, МЧС
22:59 29.03.2026
 
Мэр Махачкалы рассказал, до какого числа ориентировочно продлится режим ЧС

Салавов: режим ЧС в Махачкале продлится ориентировочно до 3 апреля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 29 мар - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава города Джамбулат Салавов.
"Режим будет у нас где-то до 3 апреля, примерно. Мы уже видим, что пошел спад последствий. Один из проблемных вопросов - энергетика: когда последнюю из затопленных подстанций - "Приморская" - мы подключим, ситуация нормализуется", - сказал мэр.
Ранее в министерстве энергетики Дагестана сообщили, что к вечеру воскресенья две из трех ключевых подстанций Махачкалы - "Махачкала-110" и "Восточная" - работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу - сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции - вторая половина дня 30 марта.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
В Дагестане восстановили свет у более 90% обесточенных потребителей
Вчера, 22:30
 
ПроисшествияМахачкалаДагестанМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала