Миротворцы победят, заявил глава РФПИ Дмитриев - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260329/mirotvortsy-868727027.html
Миротворцы победят, заявил глава РФПИ Дмитриев
Миротворцы победят, заявил глава РФПИ Дмитриев - 29.03.2026, ПРАЙМ
Миротворцы победят, заявил глава РФПИ Дмитриев
Миротворцы одержат победу, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T07:49+0300
2026-03-29T08:20+0300
сша
рф
москва
кирилл дмитриев
конгресс сша
госдума
рфпи
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868480583_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_153df702805eaec01d6d5cb3a4d8b2fc.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Миротворцы одержат победу, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Миротворцы победят", - написал он в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию конгрессвумен США Анны Паулины Луны, которая написала, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
сша
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868480583_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4fe71e04ce69c5e95b113e964e083f9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, рф, москва, кирилл дмитриев, конгресс сша, госдума, рфпи
США, РФ, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, Конгресс США, Госдума, РФПИ, Политика
07:49 29.03.2026 (обновлено: 08:20 29.03.2026)
 
Миротворцы победят, заявил глава РФПИ Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что миротворцы одержат победу

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Миротворцы одержат победу, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Миротворцы победят", - написал он в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию конгрессвумен США Анны Паулины Луны, которая написала, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
 
ПолитикаСШАРФМОСКВАКирилл ДмитриевКонгресс СШАГосдумаРФПИ
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала