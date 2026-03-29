Миротворцы победят, заявил глава РФПИ Дмитриев
2026-03-29T07:49+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Миротворцы одержат победу, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Миротворцы победят", - написал он в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию конгрессвумен США Анны Паулины Луны, которая написала, что американские законодатели, осудившие ее встречу с российской парламентской делегацией на этой неделе, находятся на проигравшей стороне истории. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
