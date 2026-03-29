В Молдавии амнистировали опасных преступников - 29.03.2026, ПРАЙМ
В Молдавии амнистировали опасных преступников
06:06 29.03.2026
 
В Молдавии амнистировали опасных преступников

Экс-премьер Тарлев: в Молдавии амнистировали опасных преступников и наркоторговцев

КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Опасные преступники и наркоторговцы вышли на свободу в Молдавии, когда мелкие преступники получают суровые сроки, рассказал РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Президент подписал закон об амнистии определенных уголовников. По разным цифрам разное число уголовников, но была сделана амнистия особо опасных преступников, которые были осуждены пожизненно за десятки убийств", - рассказал Тарлев.
Политик отметил, что он в целом против того, чтобы люди сидели в тюрьме.
"Но враг или убийца, или вор должен сидеть в тюрьме. А что у нас получается? У нас в Молдове суд - самый гуманный суд в мире, как говорят в народе. Люди, которые украли курицу или мешок кукурузы, сидят по семь-десять лет, а этим бандитам, ворам, убийцам делают амнистию. Я не поддерживаю даже тех, кто украл птицу. Но не должно быть таким образом. А недавно взяли и амнистировали трафиканта наркоторговли. Как это возможно? За ним остались разрушенные жизни людей", - подчеркнул он.
Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Анатолий Фалкэ ранее сообщил в СМИ, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. Администрация пенитенциарных учреждений оспаривает это решение в апелляционной палате.
 
