Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой

Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T15:51+0300

энергетика

мировая экономика

молдавия

украина

приднестровье

молдавская грэс

интер рао

КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в зависимость от соседней Украины, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. "Власти несколько лет выстраивали заново систему энергетической безопасности Молдавии и уверяли нас, что всё хорошо и все проблемы решены, мы видим, что вместо того, чтобы улучшить отношения с Приднестровьем и использовать или задействовать МГРЭС, они снова оказались в сложной ситуации, поставив энергетику в зависимость от Украины, не позаботившись об альтернативе", - заявил Чуря журналистам. По его словам, логично было бы иметь запасные варианты, в том числе в виде МГРЭС, но их у властей нет, а созданная ими система не работает в кризисных условиях. "Виновата не Россия (как заявляют власти Молдавии - ред.), а прежде всего (молдавская - ред.) власть, которая не решила эту проблему, хотя имела и ресурсы, и время для выполнения данной задачи", - подчеркнул аналитик. В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. Оппозиция настаивает на отмене действия режима ЧП. Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.

мировая экономика, молдавия, украина, приднестровье, молдавская грэс, интер рао