Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой - 29.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой
Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T15:51+0300
2026-03-29T15:51+0300
2026-03-29T15:59+0300
КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в зависимость от соседней Украины, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. "Власти несколько лет выстраивали заново систему энергетической безопасности Молдавии и уверяли нас, что всё хорошо и все проблемы решены, мы видим, что вместо того, чтобы улучшить отношения с Приднестровьем и использовать или задействовать МГРЭС, они снова оказались в сложной ситуации, поставив энергетику в зависимость от Украины, не позаботившись об альтернативе", - заявил Чуря журналистам. По его словам, логично было бы иметь запасные варианты, в том числе в виде МГРЭС, но их у властей нет, а созданная ими система не работает в кризисных условиях. "Виновата не Россия (как заявляют власти Молдавии - ред.), а прежде всего (молдавская - ред.) власть, которая не решила эту проблему, хотя имела и ресурсы, и время для выполнения данной задачи", - подчеркнул аналитик. В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. Оппозиция настаивает на отмене действия режима ЧП. Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.
молдавия
украина
приднестровье
мировая экономика, молдавия, украина, приднестровье, молдавская грэс, интер рао
Энергетика, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС, Интер РАО
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой
Аналитик Чуря: власти Молдавии поставили её энергетику в зависимость от Украины
КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в зависимость от соседней Украины, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Власти несколько лет выстраивали заново систему энергетической безопасности Молдавии и уверяли нас, что всё хорошо и все проблемы решены, мы видим, что вместо того, чтобы улучшить отношения с Приднестровьем и использовать или задействовать МГРЭС, они снова оказались в сложной ситуации, поставив энергетику в зависимость от Украины, не позаботившись об альтернативе", - заявил Чуря журналистам.
По его словам, логично было бы иметь запасные варианты, в том числе в виде МГРЭС, но их у властей нет, а созданная ими система не работает в кризисных условиях.
"Виновата не Россия (как заявляют власти Молдавии - ред.), а прежде всего (молдавская - ред.) власть, которая не решила эту проблему, хотя имела и ресурсы, и время для выполнения данной задачи", - подчеркнул аналитик.
В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. Оппозиция настаивает на отмене действия режима ЧП.
Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.
