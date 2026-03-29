Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой - 29.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260329/moldaviya-868732581.html
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой - 29.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой
Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в... | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T15:51+0300
2026-03-29T15:59+0300
энергетика
мировая экономика
молдавия
украина
приднестровье
молдавская грэс
интер рао
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862881568_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_66a5e6120000db15293c3e89d36eea48.jpg
КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в зависимость от соседней Украины, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. "Власти несколько лет выстраивали заново систему энергетической безопасности Молдавии и уверяли нас, что всё хорошо и все проблемы решены, мы видим, что вместо того, чтобы улучшить отношения с Приднестровьем и использовать или задействовать МГРЭС, они снова оказались в сложной ситуации, поставив энергетику в зависимость от Украины, не позаботившись об альтернативе", - заявил Чуря журналистам. По его словам, логично было бы иметь запасные варианты, в том числе в виде МГРЭС, но их у властей нет, а созданная ими система не работает в кризисных условиях. "Виновата не Россия (как заявляют власти Молдавии - ред.), а прежде всего (молдавская - ред.) власть, которая не решила эту проблему, хотя имела и ресурсы, и время для выполнения данной задачи", - подчеркнул аналитик. В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. Оппозиция настаивает на отмене действия режима ЧП. Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.
молдавия
украина
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862881568_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9590f0e3b530ff760645c44caef2a700.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, молдавия, украина, приднестровье, молдавская грэс, интер рао
Энергетика, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС, Интер РАО
15:51 29.03.2026 (обновлено: 15:59 29.03.2026)
 
Эксперт рассказал, как власти Молдавии сделали страну уязвимой

Аналитик Чуря: власти Молдавии поставили её энергетику в зависимость от Украины

© РИА Новости . Максим Блинов
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии несколько лет выстраивали систему энергетической безопасности республики, но не смогли избежать энергокризиса, поскольку поставили страну в зависимость от соседней Украины, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Власти несколько лет выстраивали заново систему энергетической безопасности Молдавии и уверяли нас, что всё хорошо и все проблемы решены, мы видим, что вместо того, чтобы улучшить отношения с Приднестровьем и использовать или задействовать МГРЭС, они снова оказались в сложной ситуации, поставив энергетику в зависимость от Украины, не позаботившись об альтернативе", - заявил Чуря журналистам.
По его словам, логично было бы иметь запасные варианты, в том числе в виде МГРЭС, но их у властей нет, а созданная ими система не работает в кризисных условиях.
"Виновата не Россия (как заявляют власти Молдавии - ред.), а прежде всего (молдавская - ред.) власть, которая не решила эту проблему, хотя имела и ресурсы, и время для выполнения данной задачи", - подчеркнул аналитик.
В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. Оппозиция настаивает на отмене действия режима ЧП.
Ранее представители оппозиции призывали правительство вернуться к контракту с МГРЭС для покрытия дефицита, возникшего после повреждения 24 марта трансграничной линии Исакча – Вулканешты. Молдавская ГРЭС находится в городе Днестровск на территории Приднестровья и является крупнейшей электростанцией региона. Станция входит в структуру российской энергетической компании "Интер РАО". В разные годы она обеспечивала большую часть потребления электроэнергии на правом берегу Днестра.
ЭнергетикаМировая экономикаМОЛДАВИЯУКРАИНАПРИДНЕСТРОВЬЕМолдавская ГРЭСИнтер РАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала